Новые тесты ГИБДД по слюне в 2026 году: как будут проверять на алкоголь и наркотики — и можно ли отказаться

Попросите, чтобы вам объяснили, какая это процедура: предварительная проверка или уже официальное освидетельствование. Следите, чтобы проверка шла под видео (если в правилах закрепят обязательность — это будет важной гарантией).Если речь о предварительном тесте — помните, что можно отказаться от теста по слюне: по позиции МВД — да, без наказания именно за отказ. Если вас направляют на медосвидетельствование — уточните основание и порядок потому, что отказ от медпроцедуры уже несёт риски по действующим нормам. Фиксируйте детали: время, место, фамилию инспектора, номер экипажа, наличие видеозаписи, свои замечания.