Новые тесты ГИБДД по слюне в 2026 году: как будут проверять на алкоголь и наркотики — и можно ли отказаться

Разговоры про новые тесты ГИБДД 2026 вспыхнули не на пустом месте: МВД предложило добавить в процедуру контроля водителей экспресс-проверку по слюне. То есть тест по слюне станет быстрым «скринингом» прямо на дороге — без поездки к врачу и без ожидания результата часами. И главный вопрос, который волнует всех: это обязательно или нет и чем грозит отказ.
Важно сразу уточнить: на февраль 2026 года речь идёт о предложении МВД и подготовке правовой базы / поправок к правилам освидетельствования. Это только обсуждаемая модель того, как могут работать новые правила освидетельствования.
Что нового: тест по слюне стал официальным признаком опьянения.
Сейчас инспектор оценивает состояние водителя по совокупности признаков: запах, речь, координация, поведение. МВД предлагает добавить к этому ещё один инструмент — экспресс-тест по слюне ГИБДД как дополнительный «сигнал», который помогает принять решение: отпускать водителя или отстранять и направлять на процедуру дальше.
Смысл инициативы — сделать первичную проверку более объективной в ситуациях, когда внешних признаков почти нет, а подозрения есть. Именно такие случаи чаще всего и заканчиваются конфликтами на дороге.
Как работает экспресс-тест.
По описанию МВД и публикациям в СМИ, тест по слюне должен занимать около пяти минут и проводиться на месте без обязательного выхода из машины. Отдельный акцент — на видео: проверку планируют фиксировать регистратором (нагрудная камера / видеозапись).
Важно понимать логику: экспресс-тест — это не приговор и не окончательный диагноз. Это предварительная проверка. Если тест ничего не выявил и других признаков нет — водителя должны отпустить. Если тест дал «плюс» — дальше уже включается стандартная процедура: отстранение и направление на медицинское освидетельствование.
Что обнаруживает тест.
По сообщениям о проекте, тест-системы по слюне планируют использовать для выявления запрещённых веществ, также могут говорить и о проверке на алкоголь/опьянение в широком смысле. В публикациях перечисляются типовые «группы» веществ, которые обычно ловят экспресс-тесты, то есть наркотические. Поэтому в новостях и звучит формулировка «тест на наркотики по слюне».
Если коротко: проверка на алкоголь по слюне и тест на наркотики по слюне — по задумке МВД, это способ быстро определить ситуацию.
Можно ли отказаться от теста по слюне.
Вот тут — ключевой момент, который снимает часть тревоги. На февраль 2026 года МВД публично подчёркивает: можно ли отказаться от теста по слюне — да, можно, и отказ именно от этой предварительной проверки не повлечёт административной ответственности. То есть отказ сам по себе не должен автоматически превращаться в лишение прав или штраф.
Но есть одно важное но, о котором часто забывают в пересказах.
Отказ от экспресс-теста по слюне — это одно. А отказ от медицинского освидетельствования (когда вас официально направили на медпроцедуру по установленному порядку) — совсем другое, и там последствия уже жёсткие. Поэтому, если инспектор оформляет направление на медосвидетельствование, просто отказаться и уехать не получится без риска получить санкции по действующим нормам.
Что будет, если тест положительный.
Если тест по слюне показал наличие запрещённых веществ (или дал сигнал о возможном опьянении), алгоритм описывается так: водителя отстраняют от управления и направляют на стандартные проверки — то есть на официальное освидетельствование (в установленном порядке).
И здесь окончательное решение, есть опьянение или нет, должно приниматься по результатам официальной процедуры, а не только по полоске / экспресс-прибору. Именно поэтому инициатива и подаётся как предварительная проверка, а не как новый штрафной инструмент.
Права водителя: что делать, если не согласен с результатом.
Когда обсуждают новые тесты ГИБДД 2026, люди часто думают, что спорить бесполезно. На практике права остаются теми же, а в некоторых местах даже усиливаются за счёт обязательной видеофиксации.
Что делать правильно:
Попросите, чтобы вам объяснили, какая это процедура: предварительная проверка или уже официальное освидетельствование. Следите, чтобы проверка шла под видео (если в правилах закрепят обязательность — это будет важной гарантией).Если речь о предварительном тесте — помните, что можно отказаться от теста по слюне: по позиции МВД — да, без наказания именно за отказ. Если вас направляют на медосвидетельствование — уточните основание и порядок потому, что отказ от медпроцедуры уже несёт риски по действующим нормам. Фиксируйте детали: время, место, фамилию инспектора, номер экипажа, наличие видеозаписи, свои замечания.
Когда будут использовать тесты.
В публикациях подчёркивается, что экспресс-проверка по слюне рассматривается как инструмент для дорожных мероприятий и рейдов, особенно когда признаки опьянения неочевидны. То есть речь не о том, что каждый второй водитель будет сдавать слюну, а о точечном применении — как дополнительной ступени отбора перед официальной процедурой.
Если коротко: это не охота на всех. Идея — снизить спорные ситуации, а не заменить медицину экспресс-полоской.
Часто задаваемые вопросы.
Обязательно ли проходить тест по слюне.
Если инициативу примут в текущем виде, тест по слюне будет добровольным: с согласия водителя и под запись. МВД отдельно говорит, что отказ не влечёт административной ответственности.
Может ли отказ от теста привести к наказанию.
Сам по себе отказ от предварительного теста — нет (по заявленной позиции МВД). Но если у инспектора есть подозрение на признаки опьянения, то он может оформить направление на официальную процедуру — и вот там уже включаются обычные правила.
Можно ли оспорить результат.
Оспаривать можно не «полоску», а последствия: отстранение, направление, оформление документов, соблюдение процедуры, видеофиксацию. Экспресс-проверка — предварительная. Итоговые выводы должны подтверждаться установленной процедурой.
Итог.
Если резюмировать без лишних эмоций: тест по слюне в 2026 году предлагается как быстрый добровольный скрининг на месте — это часть пакета новых тестов ГИБДД и обновления процедуры. Проверка на алкоголь по слюне и тест на наркотики по слюне нужны, чтобы быстро понять, есть ли повод отправлять человека на официальное освидетельствование. И ключевое для водителя: можно ли отказаться от теста по слюне? По заявлениям МВД, да, и за это не должны наказывать, но при признаках опьянения инспектор всё равно может запустить стандартную процедуру.