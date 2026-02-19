Ричмонд
Россиянам сказали, как три выходных на 23 февраля повлияют на зарплату

Россияне будут отдыхать три дня подряд на 23 февраля. Экономист Балынин сказал, как это отразится на зарплатах.

Источник: Аргументы и факты

Россияне будут отдыхать 3 дня из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля — с 21 по 23 февраля. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru сказал, как это отразится на зарплатах.

Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году. Предстоящая рабочая неделя будет четырехдневной из-за празднования Дня защитника Отечества.

«Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет. Заработная выплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце», — пояснил Балынин.

Ранее экономист Балынин напомнил о новой ежегодной семейной выплате, на которую смогут претендовать некоторые семьи с 2026 года.