Россиянам сказали, как три выходных на 23 февраля повлияют на зарплату

Россияне будут отдыхать 3 дня из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля — с 21 по 23 февраля. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru сказал, как это отразится на зарплатах.
Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году. Предстоящая рабочая неделя будет четырехдневной из-за празднования Дня защитника Отечества.
«Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет. Заработная выплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце», — пояснил Балынин.
