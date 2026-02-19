Оранжевый троллейбус «Синара» исчезнет с улиц Новосибирска

В Новосибирск в конце прошлого года для обкатки поступил троллейбус «Синара». Его тестовая эксплуатация длилась два месяца. 19 февраля его отправят обратно собственникам. Об этом во время еженедельного совещания рассказал вице-мэр Иосиф Кодалаев.
— За время тестовой эксплуатации троллейбус проехал 5 тысяч километров. Он зарекомендовал себя, как надежная техника. Есть моменты, связанные с эксплуатацией и удобством обслуживания, но если сравнивать с «Горожанином», то модель равноценная, — отметил Кодалаев.
Он добавил, что троллейбус в том числе эксплуатировался в период низких температур. При работе систем отопления и полной загрузке пассажирами автономных ход составлял до 25 километров.
— Завершаете тестирование, анализируйте. Как возможности бюджета будут позволять приобретать технику, будем выстраивать приоритеты, — сказал мэр Максим Кудрявцев.