Оранжевый троллейбус «Синара» исчезнет с улиц Новосибирска

В городе завершили его тестовую эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск в конце прошлого года для обкатки поступил троллейбус «Синара». Его тестовая эксплуатация длилась два месяца. 19 февраля его отправят обратно собственникам. Об этом во время еженедельного совещания рассказал вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— За время тестовой эксплуатации троллейбус проехал 5 тысяч километров. Он зарекомендовал себя, как надежная техника. Есть моменты, связанные с эксплуатацией и удобством обслуживания, но если сравнивать с «Горожанином», то модель равноценная, — отметил Кодалаев.

Он добавил, что троллейбус в том числе эксплуатировался в период низких температур. При работе систем отопления и полной загрузке пассажирами автономных ход составлял до 25 километров.

— Завершаете тестирование, анализируйте. Как возможности бюджета будут позволять приобретать технику, будем выстраивать приоритеты, — сказал мэр Максим Кудрявцев.