Застройщики массово срывают сроки строительства жилья

Об этом пишут «Известия», передает ИА DEITA.RU.
С начала 2025 года доля таких задержек выросла в четыре раза. По сведениям Единого ресурса застройщиков, проекты с нарушением сроков составляют 12,7% — это около 1,95 млн кв. м жилья.
Лидером по срыву сроков выступает группа компаний «Самолет». Сейчас доля отстающих по срокам проектов достигает 26%, что соответствует 1,22 млн кв. м из общего объема в 4,71 млн кв. м. В начале 2025 года задержки касались лишь 6,8% жилья этой компании.
У группы компаний «Точно» объем проектов с переносами сроков равен 9,5%, у «ПИК» — 7,8%, у «ФСК» — 6,5%. В пятерку замыкает компания Dogma с 3,1% задержанных объектов.
В числе двадцати крупнейших застройщиков есть и другие компании с заметным уровнем просрочек. Так, у группы «Эталон» доля проблемных объектов достигает почти 23%, у «Страна Девелопмент» — 13,5%, у «A101» — 12,5%.
У небольших региональных застройщиков случаи срыва сроков могут касаться до 100% портфеля, как у петербургской компании Seven Suns Development и московской УЭЗ.
Эксперты отмечают, что рост доли проблемных объектов — это серьезный тревожный сигнал. Любое внешнее потрясение (повышение ключевой ставки, удорожание проектного финансирования, падение продаж или сбои у подрядчиков) может сильно ухудшить финансовое состояние застройщика и привести к кассовым разрывам. Если проблемы затрагивают компании из первой двадцатки, это уже представляет серьезную угрозу для всей отрасли.
Отметим, что недавно группа «Самолет» обратилась к правительству с просьбой о льготном кредите на 50 млрд рублей, чтобы избежать невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Кабмин отказал компании в этой просьбе.