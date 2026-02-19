Застройщики массово срывают сроки строительства жилья

Лидером по срыву сроков выступает группа компаний «Самолет». Сейчас доля отстающих по срокам проектов достигает 26%, что соответствует 1,22 млн кв. м из общего объема в 4,71 млн кв. м. В начале 2025 года задержки касались лишь 6,8% жилья этой компании.