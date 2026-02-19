Россиянам напомнили о новых штрафах за вывески с 1 марта: что важно знать

С 1 марта владельцы кафе, ресторанов и магазинов обязаны дублировать все вывески на русском языке. При этом застройщикам предписано использовать только кириллицу в названиях жилых комплексов. За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.