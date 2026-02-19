Решение о приватизации квартиры могут отменить спустя годы

Проблема может возникнуть даже спустя годы после приватизации, добавил Терехин. В суде будет иметь значение не только срок приватизации, но и время, когда пострадавший человек узнал или мог узнать о нарушении своих прав, пояснил эксперт. При пересмотре приватизации суд может полностью отменить решение или выделить долю человеку, чьи интересы были нарушены.