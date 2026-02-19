Решение о приватизации квартиры могут отменить спустя годы

Даже спустя несколько суд может решить, что квартиру приватизировали незаконно, предупреждает старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. Например, это возможно, если при приватизации не учли интересы несовершеннолетних.
Эксперт объяснил, что решение о приватизации могут признать недействительным, если пострадали интересы других людей. К примеру, перед приватизацией из квартиры выписали ребенка. Особенно, если это произошло с грубым нарушением прав несовершеннолетнего, отметил юрист.
Проблема может возникнуть даже спустя годы после приватизации, добавил Терехин. В суде будет иметь значение не только срок приватизации, но и время, когда пострадавший человек узнал или мог узнать о нарушении своих прав, пояснил эксперт. При пересмотре приватизации суд может полностью отменить решение или выделить долю человеку, чьи интересы были нарушены.
Покупателям квартиры нужно проверить историю приватизации, посоветовал специалист. Нужно убедиться, что все проживавшие в квартире дали на это свое согласие. Особенно стоит проверить, чтобы интересы несовершеннолетних не пострадали при этом, рассказал Филипп Терехин в беседе с «Прайм».
Сергей Ветров.