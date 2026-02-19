Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре омских двухэтажки отправляют на снос

Омск «зачищают» от двухэтажных хрущевок.

Источник: SuperOmsk.ru

В минувшую среду, 18 февраля 2026 года, опубликовано постановление городской администрации, которым запускается процедура подготовки к сносу сразу 4 жилых объектов.

Два из них расположены в микрорайоне «Береговой» в границах Советского административного округа. Оба они представляют собой двухэтажные кирпичные дома, однако объект на Школьной, 5 1960 года постройки пребывает в статусе аварийного с 2017 года, тогда как дом по Косенкова, 18 — с начала 2018-го.

Еще один двухэтажный дом, готовящийся к сносу, расположен по адресу Инженерная, 120 в Кировском административном округе — в нескольких минутах от озера Кирпичка. Восьмиквартирная постройка введена в эксплуатацию в 1959 году, изначально предполагалось, что ее планово расселят к концу 2029 года. Также не сбылись планы по проведению ремонта фасада в 2025 году, следует из данных официального сайта Фонда развития территорий.

Наконец, последний из готовящихся к сносу объектов находится по адресу 6-я Западная, 5 в том же Кировском административном округе. Дом на 32 жильца выстроен в 1959 году, к 60-летию с момента постройки его признали аварийным.