Четыре омских двухэтажки отправляют на снос

В минувшую среду, 18 февраля 2026 года, опубликовано постановление городской администрации, которым запускается процедура подготовки к сносу сразу 4 жилых объектов.
Два из них расположены в микрорайоне «Береговой» в границах Советского административного округа. Оба они представляют собой двухэтажные кирпичные дома, однако объект на Школьной, 5 1960 года постройки пребывает в статусе аварийного с 2017 года, тогда как дом по Косенкова, 18 — с начала 2018-го.
Еще один двухэтажный дом, готовящийся к сносу, расположен по адресу Инженерная, 120 в Кировском административном округе — в нескольких минутах от озера Кирпичка. Восьмиквартирная постройка введена в эксплуатацию в 1959 году, изначально предполагалось, что ее планово расселят к концу 2029 года. Также не сбылись планы по проведению ремонта фасада в 2025 году, следует из данных официального сайта Фонда развития территорий.
Наконец, последний из готовящихся к сносу объектов находится по адресу 6-я Западная, 5 в том же Кировском административном округе. Дом на 32 жильца выстроен в 1959 году, к 60-летию с момента постройки его признали аварийным.