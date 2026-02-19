ЕС может ввести полный запрет морских услуг для российских танкеров

Евросоюз может ввести полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, даже если страны «Группы семи» не поддержат это решение. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Euractiv.
По его словам, согласование с G7 желательно, но не является обязательным. Если договориться в расширенном формате не удастся, Брюссель готов принять меры самостоятельно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давала понять, что полный запрет возможен только при поддержке «семерки». Однако министр финансов Швеции Элизабет Свантессон поддержала позицию Домбровскиса.
Речь идет о ключевом пункте 20-го пакета санкций против России, который ЕС планирует утвердить до 24 февраля — к годовщине начала конфликта. Новый механизм должен заменить действующий потолок цен на российскую нефть.
Против выступают Мальта и Греция. Они считают, что такие меры нужно принимать только совместно с США и другими странами G7. По мнению дипломатов, односторонний шаг может усилить позиции Китая и Индии на рынке перевозок и облегчить работу так называемого «теневого флота».
В пакет также могут включить ограничения на импорт российских металлов — иридия, родия, платины и меди.
Россия в ответ на введенный ранее потолок цен запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, где используется ценовой лимит. Запрет продлевался несколько раз, последний срок — до 30 июня 2026 года. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что потолок цен не повлиял на объемы поставок и оказался невыгодным для самого Евросоюза.
