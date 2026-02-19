Росаккредитация прекратила признавать сертификаты ЕАЭС, что грозит ростом цен

Параллельный импорт в России оказался под угрозой сворачивания: вслед за Adidas могут замедлиться поставки продукции Apple, Nike, Bosch и десятков других зарубежных брендов. Как сообщает телеграм-канал Mash, Росаккредитация прекратила признавать сертификаты соответствия, выданные тремя органами стран ЕАЭС — в Казахстане, Армении и Киргизии. Именно через эти структуры импортёры оформляли большую часть документов для ввоза товаров в Россию, и хотя организации продолжают работать в своих странах, их заключения теперь необходимо переоформлять. Ограничения затронут гигантов электроники — Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch и Philips, автозапчасти для Volkswagen, Toyota и Nissan, а также одежду и обувь Nike, Puma и Under Armour.