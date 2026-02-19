Росаккредитация прекратила признавать сертификаты ЕАЭС, что грозит ростом цен

Параллельный импорт в России оказался под угрозой сворачивания: вслед за Adidas могут замедлиться поставки продукции Apple, Nike, Bosch и десятков других зарубежных брендов. Как сообщает телеграм-канал Mash, Росаккредитация прекратила признавать сертификаты соответствия, выданные тремя органами стран ЕАЭС — в Казахстане, Армении и Киргизии. Именно через эти структуры импортёры оформляли большую часть документов для ввоза товаров в Россию, и хотя организации продолжают работать в своих странах, их заключения теперь необходимо переоформлять. Ограничения затронут гигантов электроники — Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch и Philips, автозапчасти для Volkswagen, Toyota и Nissan, а также одежду и обувь Nike, Puma и Under Armour.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем это грозит кошелькам потребителей. По её словам, рынок сужается, как и возможность логистики через третьи страны. «Как мы видим, выгоднее поставлять люксовые копии, либо же российский потребитель делает выбор в сторону продукции отечественного производителя. Сейчас даже копия стоит чуть ли не по цене оригинала из-за проведения международных расчётов и логистики», — пояснила эксперт.
Литвиненко подчеркнула, что из-за падения предложения неизбежно вырастет цена, причём прогнозы неутешительные. «Поэтому стоит ожидать как ситуации, связанной с полным исчезновением товаров на рынке, так и с повышением цен на то, что останется или будет поставляться в будущем посредством параллельного импорта. Рост цен на всю продукцию параллельного импорта составит до 25%», — заключила экономист.