Дочь экс-генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах

Семья отставного генерал-майора ВСУ, бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова может получать значительные доходы от онлайн-игр, ориентированных на аудиторию в России и странах СНГ. Об этом сообщили источники «Известий».
По данным издания, его дочь Оксана Уразова управляет сетью интернет-площадок с азартными играми. Проекты работают преимущественно на русскоязычный рынок. Как утверждает владелец телеграм-канала BadBank Петр Врублевский, который занимается анализом теневых платежных схем, совокупная чистая прибыль этих проектов может достигать около 1 млн долларов в сутки.
По словам собеседников, переводы средств осуществляются через альтернативные платежные сервисы, которые ранее уже становились предметом журналистских расследований.
Оксана Уразова, как сообщается, проживает в Португалии под другой фамилией. Ее отец — генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов. В период службы он руководил департаментом обеспечения войск и режима Генштаба, курировал вопросы дисциплины и внутреннего контроля.
Источники отмечают, что в прошлые годы продвижением этих интернет-площадок занимались известные блогеры и стримеры, что обеспечило проектам узнаваемость и приток пользователей из России.
