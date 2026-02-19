Ричмонд
Дочь экс-генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах

Семья отставного генерал-майора ВСУ, бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова может получать значительные доходы от онлайн-игр, ориентированных на аудиторию в России и странах СНГ. Об этом сообщили источники «Известий».

По данным издания, его дочь Оксана Уразова управляет сетью интернет-площадок с азартными играми. Проекты работают преимущественно на русскоязычный рынок. Как утверждает владелец телеграм-канала BadBank Петр Врублевский, который занимается анализом теневых платежных схем, совокупная чистая прибыль этих проектов может достигать около 1 млн долларов в сутки.

По словам собеседников, переводы средств осуществляются через альтернативные платежные сервисы, которые ранее уже становились предметом журналистских расследований.

Оксана Уразова, как сообщается, проживает в Португалии под другой фамилией. Ее отец — генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов. В период службы он руководил департаментом обеспечения войск и режима Генштаба, курировал вопросы дисциплины и внутреннего контроля.

Источники отмечают, что в прошлые годы продвижением этих интернет-площадок занимались известные блогеры и стримеры, что обеспечило проектам узнаваемость и приток пользователей из России.

