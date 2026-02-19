Украинский чиновник Субботенко объяснил $653 тысячи находкой в гараже

Чиновник заявил, что деньги якобы нашел в гараже на даче, полученной по наследству от бабушки, умершей в 2020 году. По его словам, средства заработали бабушка и дедушка, у которых были связи за границей. При этом журналисты выяснили, что бабушка не вела бизнес и работала в государственной сфере на обычных должностях.