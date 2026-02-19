Ричмонд
Украинский чиновник Субботенко объяснил $653 тысячи находкой в гараже

Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко задекларировал 653 тыс. долларов наличными. Об этом сообщает местное издание 368.media.

Чиновник заявил, что деньги якобы нашел в гараже на даче, полученной по наследству от бабушки, умершей в 2020 году. По его словам, средства заработали бабушка и дедушка, у которых были связи за границей. При этом журналисты выяснили, что бабушка не вела бизнес и работала в государственной сфере на обычных должностях.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины обнаружило несоответствия в декларации. Речь идет о квартирах в Харькове площадью 65,2 кв. м и в Киеве, гараже в Харькове площадью 32,1 кв. м, а также машиноместах в столице.

По данным ведомства, общая сумма недостоверно задекларированных средств составила 26,7 млн гривен. Субботенко подозревается в уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 366−2 УК Украины.

Ранее немецкие СМИ отмечали, что коррупция остается одной из серьезных проблем Украины и влияет на уровень доверия со стороны западных стран. Также сообщалось о возможных нарушениях при использовании средств, выделенных на антикоррупционные проекты.

Читайте также: Дочь экс-генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах.