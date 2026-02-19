Мосты, остановки, магистрали: в Иркутске продолжается комплексная уборка

По поручению мэра Руслана Болотова ее проводят круглосуточно во всех округах города. Подрядные организации приводят в порядок пешеходные переходы, заездные карманы, лестницы. Выполняют грейдирование дорог, обработку противогололедными материалами.
Вывезли снег с участков улиц Российская, Радищева, Красных Мадьяр, Верхняя Набережная, Красноярская, Депутатская, Декабрьских Событий, Свердлова, Ударника, 2-я Железнодорожная, Костычева, Марии Ульяновой.
Работы продолжают на участках Горной, Сурикова, Подгорной, Советской, Рабочего Штаба, Карла Маркса, Розы Люксембург, Театральной, Академической, Лермонтова.
170 рабочих МУП «Иркутскавтодор» задействованы в уборке тротуаров на Сухэ-Батора, Горького, Тимирязева, Партизанской, Красноармейской, Лапина, Грязнова, Киевской, Богдана Хмельницкого, Литвинова, Фурье, Желябова, Чехова, Борцов Революции, Братской, Марата, Кожова, Иркутской 30-й Дивизии, Карпинской, Свердлова, Шевцова, Степана Разина, Баумана, Мамина-Сибиряка, Аргунова, Сеченова, Мира, Авиастроителей, на бульварах Гагарина и Рябикова.
«Очищены остановки общественного транспорта на улицах Бабушкина, Дзержинского, Депутатская, Напольная, Баррикад, Радищева, Софьи Перовской, Октябрьской Революции, Чкалова, Ленина, Байкальская, Волжская, Ширямова, 3-го Июля, Сергеева, Мухиной и в Юбилейном. Также ведется очистка дорожных ограждений, лестниц и водоотводных лотков», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Помимо этого, подрядными организациями проводится уборка мостовых сооружений и подходов к ним. На содержании таких объектов задействованы 26 человек и семь единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.