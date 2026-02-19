Ричмонд
Грустный юбилей: в Златоусте жильцы мечтают уехать из столетнего разваливающегося дома

Бастрыкин потребовал доклад о столетнем разваливающемся доме в Златоусте.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Златоусте.

Как рассказали в пресс-центре СК, горожанка позвонила в ведомство и пожаловалась, что трехэтажку никак не расселяют.

Дом на улице Ленина в этом году отмечает столетие со дня постройки. Век он пережил плохо: фасад обваливается, полы прогнили, в крыше зияют дыры, даже холодная вода периодически отключается.

Дом признали аварийным еще в 2024 году. Но жильцы все еще ждут, когда им выдадут безопасные квартиры.

Из-за проблем с расселением здания ранее возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.