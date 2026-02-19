Омский дептранс официально слил «ПАТП № 2» с «ПП № 8»

Во вторник, 17 февраля, прошла официальная ликвидация ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» («ПАТП № 2»). Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ.
Юрлицо предприятия упразднено из-за присоединения его к «Пассажирскому автотранспортному предприятию № 8» («ПП № 8»).
Ранее как самостоятельная организация ОАО «ПАТП № 2» действовало с ноября 2005 года, а на начальном этапе его автобусный парк превышал 200 машин. В 2018−19 годах оно прошло через банкротство, которое завершилось по мировому соглашению.
С июля 2022 года директором «ПАТП № 2» был Геннадий Штаба. Реорганизация юрлица началась в сентябре 2025 года. Тогда же бизнесмен Евгений Краморов, ранее работавший в частных перевозках, комментировал нам нынешнее слияние.
В состав «ПП № 8» как самого успешного после 2019 года влились по сути все остальные автобусные ПАТП. Осенью 2020 года в его состав вошло «Пассажирское предприятие № 7», летом 2022-го «ПАТП № 4».
Согласно реестру маршрутов на 11 февраля 2026 года, предприятие работает на 62 рейсах. Но фактически его сотрудники уже работали и работают в «ПП № 8».
Ранее мы также писали, что мэрия вернула для «ПП № 8» нетто-контракты.