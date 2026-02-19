Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский дептранс официально слил «ПАТП № 2» с «ПП № 8»

Процесс начался еще прошлой осенью.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 17 февраля, прошла официальная ликвидация ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» («ПАТП № 2»). Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ.

Юрлицо предприятия упразднено из-за присоединения его к «Пассажирскому автотранспортному предприятию № 8» («ПП № 8»).

Ранее как самостоятельная организация ОАО «ПАТП № 2» действовало с ноября 2005 года, а на начальном этапе его автобусный парк превышал 200 машин. В 2018−19 годах оно прошло через банкротство, которое завершилось по мировому соглашению.

С июля 2022 года директором «ПАТП № 2» был Геннадий Штаба. Реорганизация юрлица началась в сентябре 2025 года. Тогда же бизнесмен Евгений Краморов, ранее работавший в частных перевозках, комментировал нам нынешнее слияние.

В состав «ПП № 8» как самого успешного после 2019 года влились по сути все остальные автобусные ПАТП. Осенью 2020 года в его состав вошло «Пассажирское предприятие № 7», летом 2022-го «ПАТП № 4».

Согласно реестру маршрутов на 11 февраля 2026 года, предприятие работает на 62 рейсах. Но фактически его сотрудники уже работали и работают в «ПП № 8».

Ранее мы также писали, что мэрия вернула для «ПП № 8» нетто-контракты.