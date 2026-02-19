Мэрия Владивостока объявила 9 аукционов на 43 автобусных маршрута

Администрация Владивостока выставила на аукционы ещё девять контрактов на обслуживание 43 городских автобусных маршрутов на период с 1 апреля 2026 года по 30 апреля 2027-го. Объявления о поиске перевозчиков появились 18 февраля на портале госзакупок zakupki.gov.ru, сообщило издание «VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья».
Во всех конкурсах город ищет компании, которые возьмут на себя регулярные перевозки пассажиров и багажа по фиксированным схемам движения и расписанию. В тендерной документации уточняется, что претендентам нужно подтвердить опыт работы на рынке пассажирских перевозок или владение автопарком, достаточным для выполнения заявленных рейсов.
Самым крупным по стоимости стал лот, объединяющий маршруты № 15к (Трудовая — Инструментальный завод — Трудовая), 29к (Поспелово — Воевода), 77 (Автовокзал — Приморский океанариум) и 98д (Луговая — Луговая). Начальную цену этого контракта оценили в 91 480 059 рублей.