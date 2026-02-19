В Омске ликвидировали шоколадную фабрику

Как обратил внимание «СуперОмск», в минувший вторник, 17 февраля 2026 года, официально ликвидировано ООО «Омская шоколадная фабрика». В материалах ЕГРЮЛ в качестве причины фигурирует ссылка на федеральный закон о процедуре исключения из реестра «в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности».
Стоит отметить, что ликвидации предприятия предшествовало профилактическое мероприятие со стороны областного министерства природных ресурсов и экологии.
«При осуществлении в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) в области охраны атмосферного воздуха — 5540100010000357097. (указываются наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) поступили сведения о следующих действиях (бездействии): не предоставление в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год в установленный законом срок», — говорится в акте по его итогам.
Проверочные мероприятия завершились вынесением предостережения.
Отметим, ООО «Омская шоколадная фабрика» основано в октябре 2012 года. По подсчетам «СуперОмска», юридическим лицом получено порядка 22 сертификатов на различную кондитерскую продукцию, включая конфеты и печенье. При этом, как следует из открытой отчетности ФНС, в период с 2019 по 2022 год ежегодная прибыль фирмы не превышала 100 тысяч рублей, а 2023-й она закрыла с отрицательным показателем на сумму свыше 300 тысяч рублей. Кроме того, в 2020—2021 годах на фабрику подали в суд три крупные кондитерские структуры, заявившие о незаконном использовании принадлежащих им товарных знаков. Разбирательство завершилось в пользу истцов, пройдя 4 инстанции. Сумма взыскания превысила 1 миллион рублей.