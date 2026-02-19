В Омске ликвидировали шоколадную фабрику

Отметим, ООО «Омская шоколадная фабрика» основано в октябре 2012 года. По подсчетам «СуперОмска», юридическим лицом получено порядка 22 сертификатов на различную кондитерскую продукцию, включая конфеты и печенье. При этом, как следует из открытой отчетности ФНС, в период с 2019 по 2022 год ежегодная прибыль фирмы не превышала 100 тысяч рублей, а 2023-й она закрыла с отрицательным показателем на сумму свыше 300 тысяч рублей. Кроме того, в 2020—2021 годах на фабрику подали в суд три крупные кондитерские структуры, заявившие о незаконном использовании принадлежащих им товарных знаков. Разбирательство завершилось в пользу истцов, пройдя 4 инстанции. Сумма взыскания превысила 1 миллион рублей.