Расстановка сил в страховой индустрии Казахстана меняется в пользу life-компаний

«Евразия» больше не самая большая.
Активы страхового сектора РК по итогам 2025 года выросли с 3,1 трлн до 3,9 трлн тенге, или на 25,1% (здесь и далее — расчеты Kursiv Research на основе данных Нацбанка, если не указано иное). Для сравнения: общий объем активов всех 25 казахстанских страховщиков сопоставим с размерами одного отдельно взятого банка Alatau City (3,4 трлн тенге активов на 1 января 2026 года, № 6 в списке крупнейших БВУ) и заметно уступает банку Forte (5,2 трлн тенге, № 5 в ренкинге).
Отрасль страхования жизни (представлена десятью КСЖ) в 2025 году росла вдвое быстрее, чем отрасль общего страхования (на рынке работают 15 КОС): +33,7% против +15,2%. В абсолютном выражении активы КСЖ увеличились на 565 млрд тенге (до 2,2 трлн), тогда как КОС приросли на 220 млрд тенге (до 1,7 трлн).
В результате опережающего роста life-отрасли доля КСЖ в совокупных активах сектора увеличилась за год с 53,7 до 57,3%, а доля КОС снизилась с 46,3 до 42,7%. Как отмечают в аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана, позиции КСЖ на рынке усилились из-за расширения продуктовой линейки и повышенного спроса на накопительные и инвестиционные продукты.
В ренкинге крупнейших страховых компаний сменился лидер: по итогам 2025 года список возглавила КСЖ «Халык-Life» (721 млрд тенге активов), оттеснив на вторую строчку СК «Евразия» (688 млрд). На четвертое место поднялась СК «Халык», поменявшись местами с Freedom Life. С седьмой ступеньки на шестую шагнула КСЖ «Евразия», опередив компанию KM Life. Также один шаг вверх совершила Freedom Insurance (до № 8). А «Номад Иншуранс» взошла на две ступеньки (до № 9).
СК «Виктория» потеряла две позиции и опустилась на 10-ю строчку. Компания Alatau City Garant (бывшая Jusan Garant) вылетела из топ-10 и откатилась на 14-е место, пропустив вперед «Казахмыс», Standard Life и Sinoasia.
Лучшую динамику активов в абсолютном выражении показала компания Nomad Life (+197 млрд тенге по итогам 2025 года). Второе место в ренкинге заняла «Халык-Life» (+145 млрд). Значительного прироста добились также КСЖ «Евразия» (+99 млрд) и СК «Халык» (+83 млрд).
Снижение активов произошло у шести компаний. Антилидерами ренкинга стали Alatau City Garant (-9,7 млрд тенге) и «Виктория» (-11,5 млрд).
В относительном выражении (без учета небольших игроков с низкой стартовой базой) быстрее всех росла КСЖ «Евразия» (+88,3%). Высокие темпы роста продемонстрировали также Nomad Life (+48,0%), Freedom Insurance (+39,5%), KM Life (+39,5%) и СК «Халык» (+36,6%).
Аутсайдеры ренкинга просели более чем на 10%: у «Виктории» активы снизились на 11,1%, у Alatau City Garant — на 12,4%.
Nomad стала № 1 по сбору премий.
Объем собранных компаниями премий в 2025 году составил 1,8 трлн тенге (здесь и далее — чистая сумма) против 1,5 трлн годом ранее. В денежном выражении сборы выросли на 214 млрд тенге, в процентном — на 13,9%. Причем КОС добились роста на 21,6%, тогда как КСЖ — лишь на 9,4%.
По информации аналитиков АФК, драйверами на рынке общего страхования выступили страхование имущества (+73 млрд тенге) на фоне скачка выдачи ипотечных займов (+337 млрд тенге) и двузначного удорожания жилья, ОГПО автовладельцев (+20 млрд тенге) вследствие введения системы гибкой тарификации и роста продаж авто (+14,4% по новым авто), а также страхование от несчастных случаев (+11 млрд тенге) за счет расширения охвата, роста занятости (+96 тыс.) и повышения корпоративного спроса на полисы для сотрудников.
Чемпионом года по сбору премий стала компания Nomad Life (330 млрд тенге). В тройку лучших вошли также «Халык-Life» (252 млрд) и Freedom Life (213 млрд). Все они относятся к отрасли страхования жизни. Среди КОС больше всех собрала СК «Евразия» (205 млрд).
Главная перестановка в топ-10 по сравнению с ренкингом предыдущего года — выход на первое место Nomad Life и утрата лидерства компанией «Халык-Life». С восьмой строчки на седьмую поднялась Freedom Insurance, опередив «Номад Иншуранс». Покинула десятку «Европейская страховая компания», опустившаяся на четыре ступеньки (до № 13). Новичком десятки стала KM Life, год назад бывшая 12-й.
Наибольшего прироста премий в абсолютном выражении также добилась Nomad Life (+100 млрд тенге к показателю 2024 года). За ней расположились КСЖ «Евразия» (+58 млрд) и СК «Халык» (+45 млрд).
11 компаний недополучили премий по сравнению с предыдущим годом. Худшую динамику в секторе показала КСЖ «Халык-Life» (-58 млрд тенге).
Номинацию по темпам прироста (если ограничиться игроками с существенной стартовой базой) выиграла Freedom Insurance, собравшая премий на 87,7% больше, чем годом ранее. Среди life-компаний лучшие темпы продемонстрировала КСЖ «Евразия» (+82,0%).
Антилидерами ренкинга стали «Виктория» (-33,8%), государственная КСЖ «ГАК» (-36,9%) и «Европейская страховая компания» (-39,1%).
«Евразия» по-прежнему № 1 по выплатам.
Совокупные расходы сектора по осуществлению страховых выплат (здесь и далее — чистая сумма) по итогам 2025 года достигли 434 млрд тенге против 315 млрд в 2024-м. Годовой рост составил 37,6%, причем в разрезе отраслей темпы прироста оказались почти идентичными: +37,7% у КСЖ и +37,5% у КОС.
Больше всех на выплаты в 2025 году традиционно потратила СК «Евразия» (94,0 млрд тенге). Высокие издержки понесли также СК «Халык» (50,2 млрд), Nomad Life (47,6 млрд) и «Халык-Life» (47,3 млрд).
Что касается динамики выплат, то у шести игроков они выросли более чем на 10 млрд тенге. О наибольшем абсолютном приросте отчитались СК «Евразия» (+18,2 млрд тенге относительно показателя 2024 года) и Freedom Insurance (+17,5 млрд). Значительно возросли выплаты у СК «Халык» (+14,9 млрд), Nomad Life (+12,9 млрд), Freedom Life (+11,9 млрд) и «Халык-Life» (+10,0 млрд).
Снижение выплат произошло лишь у трех компаний: «ГАК» (-0,013 млрд тенге), «ТрансОйл» (-1,5 млрд) и Sinoasia (-2,1 млрд).
В относительном выражении резкий рост выплат наблюдался у четырех компаний: Freedom Insurance (+259%), «Виктория» (+237%), Freedom Life (+170%) и «Казахмыс» (+133%).
Лидерство по прибыли вернулось к «Евразии».
Чистая прибыль сектора (регуляторный показатель по МСФО 4) в 2025 году выросла на 13,6% и составила 246 млрд тенге. Из них КОС заработали 133 млрд (+2,3% в годовом выражении), а КСЖ получили 112 млрд (+30,6%).
По мнению аналитиков АФК, скромный прирост прибыли в общем страховании связан с сокращением инвестиционных доходов (-56 млрд тенге), опережающим ростом страховых выплат, увеличением резервов под будущие обязательства, а также почти двукратным ростом КПН (+10 млрд тенге), что в совокупности нивелировало эффект от расширения страхового портфеля и роста премий.
Самой прибыльной компанией 2025 года стала СК «Евразия» (59,7 млрд тенге). Второе место заняла «Халык-Life» (42,0 млрд). В борьбе за третью строчку Nomad Life (29,4 млрд) опередила СК «Халык» (27,9 млрд).
Единственным убыточным игроком в секторе стала СК «Сентрас Иншуранс» (-767 млн тенге).
Наибольшего прироста прибыли добилась Nomad Life (+29,2 млрд тенге к результату предыдущего года). По данным Нацбанка, регуляторная чистая прибыль Nomad Life в 2025 году составила 29,4 млрд тенге против всего лишь 220 млн тенге в 2024-м. Хотя согласно аудированной отчетности самой компании, в 2024 году Nomad Life заработала 20,7 млрд тенге чистой прибыли (а не 220 млн тенге, как указано на сайте Нацбанка).
Несоответствие показателей объясняется разными стандартами отчетности: аудированная отчетность вот уже три года (с 1 января 2023-го) формируется по МСФО 17, тогда как в статистике Нацбанка используется старый стандарт МСФО 4. Как ранее поясняли «Курсиву» в Нацбанке, старая форма отчетности применяется для временного сохранения текущего порядка налогообложения в рамках постепенного внедрения нового стандарта.
«Концептуальное изменение модели учета обязательств и денежных потоков по договорам страхования, предусмотренное МСФО 17, требует пересмотра регуляторных требований и нормативов для страховых организаций. АРРФР для оценки влияния стандарта МСФО 17 на страховщиков и в рамках его постепенного внедрения сохранило прежний порядок расчета регуляторных резервов (принятый до внедрения МСФО 17). Поскольку для полного перехода на МСФО 17 требуется адаптационный период, уполномоченный орган по налоговой политике решил временно сохранить текущий порядок налогообложения страховых организаций, основанный на регуляторных резервах. Этот порядок будет действовать до принятия новой редакции Налогового кодекса РК», — рассказали в департаменте статистики Нацбанка. По стандарту МСФО 17 чистая прибыль страховщиков в 2025 году составила 317 млрд тенге (186 млрд у КСЖ и 131 млрд у КОС). Однако в разрезе отдельных компаний Нацбанк эту информацию не публикует.