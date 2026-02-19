Расстановка сил в страховой индустрии Казахстана меняется в пользу life-компаний

Активы страхового сектора РК по итогам 2025 года выросли с 3,1 трлн до 3,9 трлн тенге, или на 25,1% (здесь и далее — расчеты Kursiv Research на основе данных Нацбанка, если не указано иное). Для сравнения: общий объем активов всех 25 казахстанских страховщиков сопоставим с размерами одного отдельно взятого банка Alatau City (3,4 трлн тенге активов на 1 января 2026 года, № 6 в списке крупнейших БВУ) и заметно уступает банку Forte (5,2 трлн тенге, № 5 в ренкинге).