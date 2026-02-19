Ричмонд
ЦСМ позвал омские предприятия на конкурс «100 лучших товаров России»

Его итоги озвучат в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области объявлен старт регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», сообщила 19 февраля пресс-служба регионального Центра стандартизации и метрологии. В связи с этим до 24 апреля центр принимает заявки на него от предприятий различных организационно-правовых форм собственности.

В ЦСМ уточнили: на конкурс можно представить продовольственные и промышленные товары, продукцию и услуги производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов.

С 1998 года за право войти в число лучших в России соревнуются и крупные промышленные предприятия, и небольшие, во всех регионах. Конкурс проводит МОО «Академия проблем качества им. В. В. Бойцова» при участии Росстандарта и подведомственных ему организаций. Интерес предприятий к конкурсу обусловлен возможностью получить независимую оценку конкурентоспособности продукции и соответствия производственных процессов современным требованиям.

«На базе Омского ЦСМ действует региональная комиссия по качеству. Эксперты оценивают участников по ряду характеристик, в том числе по качеству продукции, технологичности процессов, показателям экологичности и безопасности производства. Процедуры позволяют товаропроизводителям пройти конкурсный аудит — вместе с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе, увидеть возможности для дальнейшего развития», — отметил директор ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бессонов.

Заявки на конкурс принимают до 24 апреля. После предварительного оргсобрания ЦСМ назначит даты экспертных заседаний. В июне и июле пройдут экспертные смотры, включающие анализ представленных предприятиями деклараций соответствия, выездные мероприятия и дегустации продовольственной продукции. По результатам оценки товаров и услуг будут даны обоснованные заключения и рекомендации по участию предприятий в федеральном этапе конкурса.

Подведение итогов вновь приурочено в этом году к Всемирному дню качества, он ежегодно отмечается каждый второй четверг ноября. Победители получат право наносить на упаковку товарный знак «100 лучших товаров России». В декабре Академия проблем качества объявит обладателей высших наград конкурса, то есть победителей в номинациях «Гордость Отечества», «Лидер качества», «За успехи в импортозамещении» и др.

Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на сайте 100best.ru. Индивидуальную консультацию можно получить по телефону +7 (3812) 68−01−38.

Ранее мы писали, что мэр Омска пригласил к участию в городском конкурсе «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)» местных предпринимателей.