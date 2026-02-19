ЦСМ позвал омские предприятия на конкурс «100 лучших товаров России»

С 1998 года за право войти в число лучших в России соревнуются и крупные промышленные предприятия, и небольшие, во всех регионах. Конкурс проводит МОО «Академия проблем качества им. В. В. Бойцова» при участии Росстандарта и подведомственных ему организаций. Интерес предприятий к конкурсу обусловлен возможностью получить независимую оценку конкурентоспособности продукции и соответствия производственных процессов современным требованиям.