«Нова-инвест» подписала договор о КРТ 46 га в Октябрьском районе Новосибирска

Согласно условиям договора компании предстоит построить 853,9 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье (площадь квартир 411,3 тыс. кв. м) и объекты общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры. На территории комплексного развития предусмотрено возведение двух детских садов, школы на 1,5 тыс. мест и ряд других социальных объектов, а также масштабное благоустройство. Работы должны быть выполнены до 2039 года.