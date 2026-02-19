Антивандальные мусорные контейнеры установили в частном секторе Хабаровска

— Первые новые накопители появились в Центральном районе краевого центра — их начала устанавливать администрация Хабаровска. Пока только на одной контейнерной площадке, так как их предстоит оценить жителям, провести тест-драйв. Если они себя зарекомендуют, то мест накопления ТКО, оснащенными данными евробаками, станет больше, — сообщили в пресс-службе компании «РегСтройКом».