Антивандальные мусорные контейнеры установили в частном секторе Хабаровска

Ёмкости протестируют для возможного дальнейшего обновления.

Источник: Хабаровский край сегодня

Новые евронакопители установили в частном секторе Хабаровска. Однако, как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», контейнеры пока заняли место лишь на одной площадке.

— Первые новые накопители появились в Центральном районе краевого центра — их начала устанавливать администрация Хабаровска. Пока только на одной контейнерной площадке, так как их предстоит оценить жителям, провести тест-драйв. Если они себя зарекомендуют, то мест накопления ТКО, оснащенными данными евробаками, станет больше, — сообщили в пресс-службе компании «РегСтройКом».

Отличительная особенность новинки в том, что выполнены данные контейнеры из металла, что позволяет отнести их антивандальным. Плюс к этому, баки оборудованы прочными колесами и усиленными углами, что также позволит продлить срок их эксплуатации.

Напомним, устанавливать мусорные контейнеры начали в Бикинском округе — здесь внедряют новую систему в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь за сбор, транспортировку, утилизацию и прочее ответственность несет региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Строитель», а счет за эту коммунальную услугу будет внесен в квитанцию.