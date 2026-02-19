Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новое жилье в Казахстане

По данным аналитиков, рынок демонстрирует неоднородность. Если в целом по стране наблюдается восходящий тренд, то разрыв между «перегретыми» мегаполисами и регионами продолжает сохраняться.
Ценовой разброс.
Согласно данным портала Krisha.kz, в январе 2026 года месячное изменение цен на новое жилье варьировалось в широком диапазоне: от падения на 12,6% в одних регионах до роста на 2,7% в других.
Крупнейшие рынки страны показывают замедление темпов роста по сравнению с концом 2025 года. Так, в Астане рост цен за месяц составил 2,7%, до 579,9 тыс. тенге за кв.м. В Алматы цены увеличились на 1,5% за месяц, до рекордных 872,4 тыс. тенге.
В то же время в ряде городов зафиксировано снижение стоимости «первички». В Уральске произошло снижение на 12,6%, в Петропавловске на 8,9%, в Кокшетау на 5,1%, а в Шымкенте и Актобе на 0,5%.
Факторы влияния.
Ключевым драйвером рынка остаются государственные меры поддержки и льготные ипотечные программы. Однако правила игры меняются. С 31 января 2026 года вступил в силу запрет на использование пенсионных излишков из ЕНПФ для погашения процентов по ипотеке. Теперь средства можно направлять только на погашение основного долга или полный выкуп жилья.
Второй важный фактор — либерализация системы жилстройсбережений. В марте ожидается вступление в силу поправок, которые позволят всем коммерческим банкам работать по системе ЖСС (накопительная ипотека), ранее доступной только через «Отбасы банк».
«Интересно будет проследить, какую роль смогут сыграть коммерческие банки в развитии доступного жилищного финансирования, учитывая их новую возможность работы с системой ЖСС», — отмечают аналитики AERC Аяжан Тоқтарғазы и Даулет Талипов.
При этом госпремия по вкладам сохранится за государственным банком, что оставляет за ним конкурентное преимущество.
Общая картина.
В январе средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Казахстане достигла 604 823 тенге (по данным Бюро нацстатистики) или 562 649 тенге (по данным Krisha.kz). Годовой рост цен составил 17% и 22,7% соответственно.
Количество сделок купли-продажи в январе традиционно просело: снижение составило 47,8% к декабрю и 10,3% к январю прошлого года. Тем не менее эксперты ожидают, что рынок адаптируется к новым условиям, а динамика цен останется в рамках умеренного роста.
Напомним, в прошлом прогнозе аналитики также говорили о росте цен.