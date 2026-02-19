Ричмонд
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новое жилье в Казахстане

В Казахстане будет умеренное повышение цен на рынке нового жилья. Об этом рассказали эксперты Центра исследований прикладной экономики (AERC), предоставив анализ ситуации на рынке первичного жилья Казахстана по состоянию на январь 2026 года.

Источник: Курсив

По данным аналитиков, рынок демонстрирует неоднородность. Если в целом по стране наблюдается восходящий тренд, то разрыв между «перегретыми» мегаполисами и регионами продолжает сохраняться.

Ценовой разброс.

Согласно данным портала Krisha.kz, в январе 2026 года месячное изменение цен на новое жилье варьировалось в широком диапазоне: от падения на 12,6% в одних регионах до роста на 2,7% в других.

Крупнейшие рынки страны показывают замедление темпов роста по сравнению с концом 2025 года. Так, в Астане рост цен за месяц составил 2,7%, до 579,9 тыс. тенге за кв.м. В Алматы цены увеличились на 1,5% за месяц, до рекордных 872,4 тыс. тенге.

В то же время в ряде городов зафиксировано снижение стоимости «первички». В Уральске произошло снижение на 12,6%, в Петропавловске на 8,9%, в Кокшетау на 5,1%, а в Шымкенте и Актобе на 0,5%.

Факторы влияния.

Ключевым драйвером рынка остаются государственные меры поддержки и льготные ипотечные программы. Однако правила игры меняются. С 31 января 2026 года вступил в силу запрет на использование пенсионных излишков из ЕНПФ для погашения процентов по ипотеке. Теперь средства можно направлять только на погашение основного долга или полный выкуп жилья.

Второй важный фактор — либерализация системы жилстройсбережений. В марте ожидается вступление в силу поправок, которые позволят всем коммерческим банкам работать по системе ЖСС (накопительная ипотека), ранее доступной только через «Отбасы банк».

«Интересно будет проследить, какую роль смогут сыграть коммерческие банки в развитии доступного жилищного финансирования, учитывая их новую возможность работы с системой ЖСС», — отмечают аналитики AERC Аяжан Тоқтарғазы и Даулет Талипов.

При этом госпремия по вкладам сохранится за государственным банком, что оставляет за ним конкурентное преимущество.

Общая картина.

В январе средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Казахстане достигла 604 823 тенге (по данным Бюро нацстатистики) или 562 649 тенге (по данным Krisha.kz). Годовой рост цен составил 17% и 22,7% соответственно.

Количество сделок купли-продажи в январе традиционно просело: снижение составило 47,8% к декабрю и 10,3% к январю прошлого года. Тем не менее эксперты ожидают, что рынок адаптируется к новым условиям, а динамика цен останется в рамках умеренного роста.

Напомним, в прошлом прогнозе аналитики также говорили о росте цен.