Жители Красноярского края сняли на кассах миллиард

Показатель почти в миллиард рублей за год — подтверждение тому, что сервис востребован. Люди ценят возможность снять небольшую сумму прямо в магазине у дома, совмещая это с рядовой покупкой. Средний чек в 2 120 рублей говорит о том, что сервис используется преимущественно для повседневных нужд, например, пополнить кошелек, чтобы расплатиться там, где не работает терминал. Сеть партнеров с каждым годом расширяется, чтобы услуга стала доступна для каждого жителя края, — прокомментировал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.