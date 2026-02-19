Жители Красноярского края сняли на кассах миллиард

В Красноярском крае услуга получения наличных через кассы в торговых точках набирает популярность среди жителей как удобный способ финансового обслуживания. По итогам 2025 года граждане сняли наличными на кассах магазинов свыше 988,7 миллиона рублей, проведя порядка 466 тысяч транзакций. Средняя сумма одной операции составила около 2 120 рублей. Благодаря этой функции покупатели получают возможность легко снять деньги прямо на месте покупки, экономя свое время и избегая поиска ближайшего банка или банкомата.
Услуга получения наличных прямо на кассе доступна примерно в тысяче магазинов региона, среди которых представлены как крупные общероссийские торговые сети, так и местные ритейлеры. Эти точки легко распознать благодаря особым наклейкам, расположенным рядом с кассами.
Чтобы получить наличные, клиенту достаточно сделать покупку на любую сумму и на кассе озвучить просьбу дополнительно снять деньги с банковской карты. Лимит снятия составляет до 5 тысяч рублей в сутки и максимум 30 тысяч рублей в течение месяца.
Показатель почти в миллиард рублей за год — подтверждение тому, что сервис востребован. Люди ценят возможность снять небольшую сумму прямо в магазине у дома, совмещая это с рядовой покупкой. Средний чек в 2 120 рублей говорит о том, что сервис используется преимущественно для повседневных нужд, например, пополнить кошелек, чтобы расплатиться там, где не работает терминал. Сеть партнеров с каждым годом расширяется, чтобы услуга стала доступна для каждого жителя края, — прокомментировал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.