Первые резиденты индустриального парка под Челябинском: 10 компаний запустят производство к 2027 году

«В ближайшие два года в парке заработают производители газопоршневых электростанций, запорной арматуры, оборудования для сельхозтехники, автокомпонентов, мебели и другой востребованной продукции. На данный момент они находятся в фазе активного строительства и обустройства производственных площадей и должны быть запущены до конца 2027 года», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.