Первые резиденты индустриального парка под Челябинском: 10 компаний запустят производство к 2027 году

«В ближайшие два года в парке заработают производители газопоршневых электростанций, запорной арматуры, оборудования для сельхозтехники, автокомпонентов, мебели и другой востребованной продукции. На данный момент они находятся в фазе активного строительства и обустройства производственных площадей и должны быть запущены до конца 2027 года», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.
Общая площадь объектов первой очереди превышает 50 тыс. кв. метров, а общий объем инвестиций составит более 10 млрд рублей. В результате появятся около 2,5 тыс. рабочих мест, связанных с высокотехнологичным производством.
Парк разместится на территории более 100 гектаров вдоль трассы «Обход Челябинска», что обеспечит удобную логистику для резидентов.
На сегодняшний день в Челябинской области работают 12 индустриальных парков и два промышленных технопарка.
