Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые резиденты индустриального парка под Челябинском: 10 компаний запустят производство к 2027 году

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля, ФедералПресс. В новом промышленном кластере, возводимом в Сосновском районе Челябинской области, уже появились первые участники. Десять компаний получили статус резидентов и приступили к реализации своих проектов.

Источник: предоставлено пресс-службой министерства промышленности Челябинской области

«В ближайшие два года в парке заработают производители газопоршневых электростанций, запорной арматуры, оборудования для сельхозтехники, автокомпонентов, мебели и другой востребованной продукции. На данный момент они находятся в фазе активного строительства и обустройства производственных площадей и должны быть запущены до конца 2027 года», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.

Общая площадь объектов первой очереди превышает 50 тыс. кв. метров, а общий объем инвестиций составит более 10 млрд рублей. В результате появятся около 2,5 тыс. рабочих мест, связанных с высокотехнологичным производством.

Парк разместится на территории более 100 гектаров вдоль трассы «Обход Челябинска», что обеспечит удобную логистику для резидентов.

На сегодняшний день в Челябинской области работают 12 индустриальных парков и два промышленных технопарка.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что первыми резидентами особой экономической зоны «Южноуральская» в Красноармейском округе стали два крупных инвестора.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше