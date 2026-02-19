Аренду — под контроль: власти усилят надзор за сдачей жилья в Узбекистане

Сегодня, чтобы делать это официально, необходимо зарегистрировать договор с арендатором на специальной платформе и уплачивать ежемесячный налог. Речь идёт о регистрации через систему ijara с отражением доходов в базе soliq.uz.
Однако на практике далеко не все арендодатели соблюдают это требование. Многие предпочитают сдавать жильё «в тихую», без оформления договоров и уплаты налогов. Это позволяет получать больший доход, но одновременно создаёт серьёзные риски.
Сдавая квартиру без регистрации, собственник фактически берёт на себя всю ответственность за действия жильцов. И если арендаторы, к примеру, используют жильё для противоправной деятельности, будь то организация притона или производство синтетических наркотиков, доказать, что квартира просто сдавалась в аренду, будет значительно сложнее. Отсутствие официального договора в таких случаях может обернуться серьёзными проблемами для владельца недвижимости.
Согласно госпрограмме, налоговые органы в этом году намерены пополнить бюджет за счёт предотвращения случаев незаконной аренды и уклонения от уплаты налогов со стороны физических лиц. Для этого планируется интеграция данных платформ ijara.uz и soliq.uz с информационными системами махалли и инспекторов профилактики. Таким образом правоохранительные органы получат доступ к информации о том, кто и на каком основании проживает по конкретному адресу.
Завершить интеграцию баз данных планируется к маю 2026 года.
Судя по всему, после этого к проверкам подключат и так называемую «махаллинскую семёрку». Представители органов самоуправления на местах будут учитывать фактически проживающих граждан и информировать правоохранителей о появлении подозрительных или незарегистрированных жильцов.
Фактически речь идёт о создании более прозрачной системы учёта аренды жилья. Для добросовестных собственников это мало что изменит, а вот для тех, кто привык сдавать квартиры неофициально, времени «на раздумья» для легализации остаётся всё меньше.