Аренду — под контроль: власти усилят надзор за сдачей жилья в Узбекистане

Сдавая квартиру без регистрации, собственник фактически берёт на себя всю ответственность за действия жильцов. И если арендаторы, к примеру, используют жильё для противоправной деятельности, будь то организация притона или производство синтетических наркотиков, доказать, что квартира просто сдавалась в аренду, будет значительно сложнее. Отсутствие официального договора в таких случаях может обернуться серьёзными проблемами для владельца недвижимости.