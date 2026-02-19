У мигрантов выторговывают еще одну сферу заработка

Поводом для обсуждения миграционной темы стало убийство посетителя магазина в конце января. Преступление произошло в магазине «Перекресток» в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Покупатель пробил на кассе самообслуживания один товар, но забрал вместо него другой — дороже. Между покупателем и ЧОПовцами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодой человек в ответ применил газовый пистолет, после чего охранники повалили его на пол. Через несколько минут покупатель потерял сознание. Его доставили в больницу, однако не успели спасти. СКР квалифицировал действия охранников как убийство, совершенное группой лиц. По данным следствия, причиной смерти молодого человека стала асфиксия.