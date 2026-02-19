У мигрантов выторговывают еще одну сферу заработка

В Санкт-Петербурге предлагают запретить мигрантам работать в магазинах розничной и оптовой торговли. Соответствующую идею озвучил глава регионального ГУ МВД Роман Плугин. Впрочем, конкретные профессии пока не называются. В городе уже действуют подобные ограничения: так, иностранцев, трудящихся на основании патента, запрещено принимать на работу в сферу такси и доставки. Правоохранительные органы и депутаты Петербурга считают этот опыт удачным: в МВД полагают, что и нововведения не отразятся на городской экономике.
Петербургский главк готовит инициативу о введении запрета на трудоустройство мигрантов на объекты розничной и оптовой торговли. «Мы сейчас формируем свою инициативу, по примеру инициативы с курьерами и таксистами, и хотим выйти с ходатайством запретить в принципе использовать мигрантов в любых качествах на объектах розничной и оптовой торговли», — заявил во время ежегодного отчета перед депутатами городского Законодательного собрания глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. По его мнению, такой шаг «не будет ударом по экономике».
Поводом для обсуждения миграционной темы стало убийство посетителя магазина в конце января. Преступление произошло в магазине «Перекресток» в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Покупатель пробил на кассе самообслуживания один товар, но забрал вместо него другой — дороже. Между покупателем и ЧОПовцами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодой человек в ответ применил газовый пистолет, после чего охранники повалили его на пол. Через несколько минут покупатель потерял сознание. Его доставили в больницу, однако не успели спасти. СКР квалифицировал действия охранников как убийство, совершенное группой лиц. По данным следствия, причиной смерти молодого человека стала асфиксия.
При этом один из сотрудников ЧОП скрылся от следствия, улетев в Узбекистан. Он объявлен в розыск. После инцидента правоохранительные органы провели череду проверок соблюдения миграционного законодательства в магазинах сети «Перекресток». В ходе последнего рейда было выявлено 64 нелегала, сообщали ранее в пресс-службе главка.
Этот случай считаю в высшей степени негодяйским. Произошло убийство. Но, кроме того, в магазине известной сети охранником работал абсолютно незаконный мигрант, который совершил убийство и который, к сожалению, смог скрыться.
Какие именно профессии в сфере торговли станут недоступны для мигрантов, Роман Плугин не уточнил. «По нашим данным, в 2025 году на различных должностях в магазинах работали 5 тыс. сотрудников-иностранцев на основании полученных патентов. Но мы же понимаем, что их, скорее всего, больше, а значит, они используются незаконно без права на трудовую деятельность. Планируем и просим вашей поддержки выйти с такой инициативой», — заключил Роман Плугин. В X5 и «Ленте» комментировать возможное введение ограничений отказались.
«Дальше, скорее всего, будет недовольство и крик отрасли. Но мы видим цифры, есть четкое понимание, что большое количество рабочих в этой сфере находятся в тени, а это недополученные налоги и нелегальная миграция, что серьезно влияет на безопасность и экономику. Вопросы незаконной миграции — это в первую очередь вопросы безопасности и экономики, а не национальности», — прокомментировал вице-спикер парламента Павел Иткин (ЛДПР).
Некоторые ограничения в торговой отрасли действуют уже сейчас: так, иностранцам запрещено работать в розничных магазинах, специализирующихся на продаже табака, алкоголя, в том числе пива, и в аптеках, а также торговать в нестационарных торговых объектах и на рынках. Соответствующие нормы закреплены в постановлении правительства РФ от 5 декабря 2025 года.
В Петербурге в 2025 году сфера розничной торговли испытывала наиболее острый кадровый дефицит: всего за этот период было опубликовано более 110 тыс. вакансий, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе hh.ru. В среднем на одно предложение поступило лишь 2,3 резюме, что указывает на высокую конкуренцию работодателей за соискателей. В течение года компании повышали зарплаты, чтобы привлечь новые кадры в сферу: за год медианная предлагаемая зарплата увеличилась с 66,3 тыс. до 71,8 тыс.
Ограничения на работу мигрантов в определенных сферах вводятся по всей стране: по закону региональные власти могут ежегодно принимать подобные правила. В Петербурге с конца 2025 года запрещено нанимать иностранцев, работающих в России на основании трудового патента, водителями такси и курьерами служб доставки. Запрет касается приезжих из безвизовых стран: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины. При этом гражданам Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии приобретать патент для работы не нужно.
Поток иностранных трудовых мигрантов в Петербург в прошлом году составил 293 тыс. человек, что на 10% меньше чем годом ранее, отмечал в декабре председатель комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко. В основном в Петербург приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Власти города полагают, что снижение миграционного потока не скажется негативно на рынке труда. При этом в Смольном теперь делают ставку на привлечение сотрудников из Индии.
В Калининградской области нельзя трудоустраивать иностранцев по 18 видам деятельности. Они не могут заниматься производством хлеба, детского питания, перевозкой пассажиров в общественном транспорте и такси, работать в отелях, сфере школьного и дошкольного образования. Как отмечал бывший глава региона Антон Алиханов (ныне министр промышленности и торговли РФ.— «Ъ Северо-Запад»), эти меры позволяют поддерживать достойный уровень зарплат для калининградцев.