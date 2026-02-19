Аэропорт Иркутска объявил тендер на капремонт за 250 млн рублей

IrkutskMedia, 19 февраля. АО «Международный аэропорт Иркутск» объявило тендер на капитальный ремонт объектов на территории аэропорта. Закупка опубликована на портале госзакупок, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 марта. Начальная стоимость контракта составляет 250,9 млн рублей.
В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт плоскостных сооружений, водоотводной и дренажной систем, обочин взлетно-посадочной полосы, а также провести благоустройство территории с устройством дождеприёмных лотков. Работы запланированы в три этапа и должны быть выполнены в период со 2 мая по 15 октября 2026 года.
Согласно конкурсной документации, гарантийный срок на аэродромные покрытия составит два года, на покрытие взлетно-посадочной полосы — семь лет.
Напомним, подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства дороги от Иркутска до будущего нового аэропорта в пади Ключевая в Иркутском и Шелеховском районах выполнит АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». С компанией заключен соответствующий контракт на сумму в 37,3 млн рублей.