Аэропорт Иркутска объявил тендер на капремонт за 250 млн рублей

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт плоскостных сооружений, водоотводной и дренажной систем, обочин взлетно-посадочной полосы, а также провести благоустройство территории с устройством дождеприёмных лотков. Работы запланированы в три этапа и должны быть выполнены в период со 2 мая по 15 октября 2026 года.