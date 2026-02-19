Стало известно, сколько денег хранят в банках жители Иркутской области

Эксперт пояснил, что дальнейшее движение ключевой ставки будет напрямую зависеть от инфляционного давления. Если цены продолжат снижаться, ставка тоже пойдет вниз. Однако при усилении инфляции регулятор может как сохранить ее на текущем уровне, так и снова повысить. Целевой ориентир Банка России на 2026 год — инфляция в диапазоне 4,5−5,5%.