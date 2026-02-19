Стало известно, сколько денег хранят в банках жители Иркутской области

По данным на 1 января 2026 года, жители Иркутской области хранят на банковских вкладах и счетах 630 млрд рублей (без учета эскроу-счетов). Такие цифры приводит Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка России. За год объем сбережений вырос на 17%, или на 88,6 млрд рублей, пишет ИА «Сибирские новости».
Второй год подряд иркутяне предпочитают не тратить, а копить: высокая ключевая ставка стимулирует граждан нести деньги в банки, чтобы сохранить и приумножить капитал. Впрочем, доходность вкладов постепенно идет на спад. Если в начале 2025 года банки предлагали депозиты под 21% годовых, то к 1 января 2026 года максимальные ставки едва превышали 15%.
«При высоких ставках выгодно открыть вклад в банке, и люди могут отложить несрочные покупки и заработать на процентах. Большинство людей при высоких ставках предпочитает больше сберегать и меньше тратить, — комментирует управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. — Высокая ключевая ставка помогла существенно замедлить рост цен, в 2026 году возвращение инфляции к целевому уровню в 4% продолжится».
Эксперт пояснил, что дальнейшее движение ключевой ставки будет напрямую зависеть от инфляционного давления. Если цены продолжат снижаться, ставка тоже пойдет вниз. Однако при усилении инфляции регулятор может как сохранить ее на текущем уровне, так и снова повысить. Целевой ориентир Банка России на 2026 год — инфляция в диапазоне 4,5−5,5%.
