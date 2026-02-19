Операторы сотовой связи будут возмещать ущерб жертвам мошенников

Операторов связи привлекут к ответственности за мошеннические звонки. Теперь телеком-компании будут возмещать ущерб, если пропустили звонок аферистов, сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
В российском законодательстве готовятся серьезные изменения, касающиеся защиты граждан от телефонных аферистов. С 2026 года операторов сотовой связи обяжут материально отвечать за ущерб, который понесли их абоненты из-за мошеннических звонков.
Если выяснится, что компания пропустила вызов с явно подозрительного номера, и после этого человек перевел деньги преступникам, оператору придется не только полностью возместить потерянную сумму, но и выплатить дополнительный штраф. Таким образом, финансовую ответственность за киберпреступления разделят с банками и телеком-компании.
Данная инициатива является частью более масштабного пакета поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Планируется, что с марта начнет функционировать единая государственная информационная система «Антифрод», призванная блокировать подозрительные вызовы на раннем этапе. Уже сейчас определенные наработки в этом направлении есть у Центробанка. Его система «ФИНцерт» аккумулирует сведения о сомнительных транзакциях и счетах.
Предыдущие шаги законодателей уже начали приносить результаты. Например, с июля прошлого года введение уголовной ответственности для так называемых дропперов (людей, чьи карты и счета используются для вывода похищенных денег) существенно сократило масштабы этого явления.
Кроме того, была усилена защита несовершеннолетних. Теперь подростки не могут самостоятельно открывать счета без родительского согласия, а о любых операциях по их счетам взрослые получают обязательные уведомления, передает издание «Банки.ру».
Арсений Луговой.