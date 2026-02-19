Операторы сотовой связи будут возмещать ущерб жертвам мошенников

Данная инициатива является частью более масштабного пакета поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Планируется, что с марта начнет функционировать единая государственная информационная система «Антифрод», призванная блокировать подозрительные вызовы на раннем этапе. Уже сейчас определенные наработки в этом направлении есть у Центробанка. Его система «ФИНцерт» аккумулирует сведения о сомнительных транзакциях и счетах.