Все завидуют Приморью: рывок по качеству жизни впечатлил Москву

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив оценили уровень жизни в российских регионах за 2025 год, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Лидеры традиционные — Москва, за ней следуют Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Сахалин. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Нижегородская, Московская области, Башкортостан и Тульская область.

Как отмечают «Ведомости» по итогам заседания, наиболее существенный рывок за год по качеству жизни сделал Приморский край. Приморье поднялось на 19 пунктов в общероссийском рейтинге. Из дальневосточных регионов также отмечен прогресс Бурятии и Амурской области.

Так, согласно данным, приморцы стали в большей степени довольны социальными услугами, качеством медицинской помощи, оценкой востребованности среднего профессионального образования на рынке труда, а также возможностями для обеспечения детей в многодетных семьях.

Основные плюсы — высокий инвестиционный потенциал региона, развитая культурная и образовательная база во Владивостоке, уникальные природные условия.

Среди минусов края, в первую очередь, обозначается высокий уровень цен, удаленность от центральных регионов и инфраструктурные сложности в отдаленных районах края.