Все завидуют Приморью: рывок по качеству жизни впечатлил Москву

Как отмечают «Ведомости» по итогам заседания, наиболее существенный рывок за год по качеству жизни сделал Приморский край. Приморье поднялось на 19 пунктов в общероссийском рейтинге. Из дальневосточных регионов также отмечен прогресс Бурятии и Амурской области.