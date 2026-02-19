Вена решила диверсифицировать поставки газа и сделала ставку на Африку

Поставки газа из России в Австрию прекратились в декабре 2024 года после завершения транзита через территорию Украины. За месяц до этого OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом», сославшись на приостановку поставок. Российская сторона объясняла решение неплатежами за текущий газ и зачётом объемов в счет компенсации недопоставок в 2022—2023 годах по решению арбитража в Стокгольме.