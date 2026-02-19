Вена решила диверсифицировать поставки газа и сделала ставку на Африку

Австрия намерена развивать возобновляемые источники энергии и расширять импорт газа из Африки, чтобы избежать чрезмерной зависимости от американского СПГ. Об этом агентству Reuters заявила заместитель министра энергетики страны Элизабет Цехетнер.
По ее словам, США остаются непредсказуемым партнером, поэтому Вена стремится диверсифицировать поставки сжиженного газа и получать его из разных источников, пишет «Нефть и Капитал».
Цехетнер уточнила, что Австрия рассчитывает увеличить импорт по газопроводу TransMed, который соединяет Алжир с Италией, а также получать ресурс с румынского месторождения «Нептун» в Черном море. Проект разрабатывается дочерней структурой австрийской компании OMV.
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении поставок из России, представитель Минэнерго отметила, что Вена предпочла бы закупать возобновляемую энергию у Украины. При этом она допустила, что в случае заключения мирного соглашения, приемлемого для Киева, вопрос о поставках российского газа может быть пересмотрен.
Поставки газа из России в Австрию прекратились в декабре 2024 года после завершения транзита через территорию Украины. За месяц до этого OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом», сославшись на приостановку поставок. Российская сторона объясняла решение неплатежами за текущий газ и зачётом объемов в счет компенсации недопоставок в 2022—2023 годах по решению арбитража в Стокгольме.
До конца 2024 года австрийская сторона продолжала закупать российский газ через словацкую компанию SPP. В настоящее время о дефиците топлива в Австрии официально не сообщается. Одновременно поставки российского газа по продолжению газопровода «Турецкий поток» — «Балканский поток» сохраняются для Венгрии и Словакии.
