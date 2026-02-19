Масленичные расходы: в Беларуси самые дешевые блины среди всех стран ЕАЭС

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Среди стран ЕАЭС самые дешевые блины в Беларуси, к такому выводу пришли сотрудники Центра стратегических разработок после оценки средней стоимости набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов.
Так, среди стран, которые входят в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) самые дешевые блины в пересчете на российский рубль оказались в Беларуси, где порция блинов обходится в 97,57 российских рубля (почти 3,65 белорусских рубля).
Также дешевые блины и в Кыргызстане — 104,2 рубля (почти 3,9 белорусских рубля) за порцию блинов.
В Казахстане блины будут стоить 114,09 рубля (4,3 белорусских рубля), в России — 113,64 рубля (4,24 белорусских рубля), а в Армении — в полтора раза дороже, чем в РФ — 167,52 рубля (6,26).
«По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая: около ⅔ — это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России — в Беларуси около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов», — отметили аналитики центра.
В России, по оценке ЦСР, на среднюю зарплату россиянина можно напечь 51,5 тысячи блинов, это на 19,3% больше, чем в прошлом году. А москвичи на свою среднюю зарплату могут напечь больше 100,3 тысячи блинов.
Что касается других стран, то цена на тарелку из 40 блинов в Сербии составляет 154,75 рубля (5,68 белорусских рубля), в Японии — 198,7 рубля (7,42), в Канаде — 221,72 рубля (8,28). Дороже всего приготовление блюда обойдется в Израиле 279,21 рубля (10,43 белорусских рубля).