Масленичные расходы: в Беларуси самые дешевые блины среди всех стран ЕАЭС

«По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая: около ⅔ — это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России — в Беларуси около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов», — отметили аналитики центра.