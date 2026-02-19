На Среднем Урале продолжают дорожать овощи

Морковь прибавила в стоимости сразу на 4,53%. Теперь ее средняя цена за килограмм составляет 52,5 рубля. Дальше идут помидоры — их цена увеличилась на 3,94% до 279 рублей. Картофель подорожал на 3% — его стоимость за килограмм составляет почти 44 рубля. Также на 3,6% прибавила в цене свекла. За килограмм продукта придется отдать в среднем 43,7 рубля. Чуть больше чем на 2% выросли в стоимости лук и капуста — килограмм можно будет приобрести за 43,7 рубля и 40,9 рубля соответственно.