На Среднем Урале продолжают дорожать овощи

В Свердловской области продолжают дорожать овощи. Об этом стало известно из данных Свердловскстата на 16 февраля 2026 года. Больше всего выросли в цене морковь, картофель, свекла и помидоры. Однако подешевели молочные продукты.
Морковь прибавила в стоимости сразу на 4,53%. Теперь ее средняя цена за килограмм составляет 52,5 рубля. Дальше идут помидоры — их цена увеличилась на 3,94% до 279 рублей. Картофель подорожал на 3% — его стоимость за килограмм составляет почти 44 рубля. Также на 3,6% прибавила в цене свекла. За килограмм продукта придется отдать в среднем 43,7 рубля. Чуть больше чем на 2% выросли в стоимости лук и капуста — килограмм можно будет приобрести за 43,7 рубля и 40,9 рубля соответственно.
Помимо роста цен на овощи, на 2,66% в стоимости прибавили и яйца. Один десяток можно будет купить в среднем за 93 рубля. Повышение стоимости также коснулось некоторых фруктов. Например, цена за килограмм бананов выросла на 1,26% до 150,3 рубля. Яблоки прибавили в стоимости около 0,5%.
Сразу на 1,7% в цене сбавила мука. Килограмм можно будет купить за 52,7 рубля. Снизились цены и на молочные продукты. Молоко убавило в стоимости на 1,4%, сметана — на 1%.