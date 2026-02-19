Во Владивостоке пройдёт ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

Ярмарка вакансий (16+) для участников специальной военной операции (СВО) и их близких пройдёт 27 февраля во Владивостоке. Посетители смогут пообщаться с работодателями, подобрать подходящие варианты работы и получить консультации по обучению и мерам государственной поддержки, сообщила краевого пресс-служба правительства.
«Специалисты Кадрового центра “Работа России” помогут подобрать вакансии, поступить на бесплатное обучение или повышение квалификации. А далее будут сопровождать кандидатов, оказывать психологическую поддержку, помогать с составлением резюме и подготовкой к собеседованию», — говорится в сообщении.
Ярмарка состоится в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» с 14.00. до 15.30 по адресу: улица Давыдова, 9.
«Мы видим, что у участников специальной военной операции большой потенциал и желание работать. Наша задача — помочь каждому найти достойное место работы, где его опыт и навыки будут востребованы», — подчеркнул глава краевого минпрофа Сергей Дубовицкий.
В мероприятии примут участие более 15 крупнейших работодателей Приморья с заработной платой от 70 тысяч рублей, такие как: ГБУ «Хозяйственное управление Правительства Приморского края»; Восточное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; АО «Владхлеб», АО «Владивостокское предприятие “Электрорадиоавтоматика”», Управление федеральной почтовой связи Приморского края, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ПК», ФГКУ «Регион», МБУ «Содержание городских территорий», ПАО «ДВМП», ООО «Ратимир», АО «ВПЭС», АО «Восточная верфь» и другие.