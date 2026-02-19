План развития общественного транспорта на пять лет обнародовала администрация Владивостока

Планируемые мероприятия должны повысить привлекательность общественного транспорта по сравнению с личным, снизить затраты времени жителей Владивостока на передвижение по городу и затраты из бюджета на ликвидацию последствий ДТП.
По оценке городской администрации, 100% населения Владивостока живёт в зоне транспортной доступности. Но доступность, очевидно, подразумевается формальная. Многие спальные микрорайоны обеспечены маршрутами общественного транспорта по документам, а фактически интервалы движения между автобусами и маршрутками таковы, что рассчитывать на общественный транспорт не приходится. Если какой-то автобус не выходит на линию, потому что сломался, попал в ДТП или его водитель приболел, есть риски прождать нужный транспорт более часа. Подобные проблемы испытывают микрорайоны Патрокл, Зелёный угол, «Изумрудный» и многие другие.
Эту проблему администрация намерена устранять, развивая и оптимизируя городские маршруты. Чиновники дорожно-транспортного хозяйства обещают даже повысить надёжность системы транспортного обслуживания населения, обеспечив «сохранение её работоспособности в условиях чрезвычайных или непредвиденных ситуаций погодного, антропогенного, техногенного и иного происхождения».
В 2026 году обещают реализовать мероприятия, требующие наименьших финансовых вложений. Наименее эффективные маршруты планируется отменить или изменить, строящиеся микрорайоны обеспечить новыми маршрутами, а также перетрассировать часть имеющихся маршрутов с учётом новых микрорайонов. Изменения подразумевают и изменение классов автобусов. Также в этом году планируется запуск новых троллейбусных маршрутов.
В 2027 году будет «продолжена тенденция на обслуживание новых территорий и комплексное развитие территорий», особое внимание уделят Зелёному углу, Патроклу, Снеговой Пади, микрорайонам, застраиваемым по проектам КРТ в районе улиц Тюменской и Адмирала Юмашева, а также ЖСК «Остров» на острове Русский. Однако основной частью работ по развитию общественного транспорта станет подготовка к мероприятиям 2028 года.
В 2028 году всё-таки введут выделенные полосы для общественного транспорта, такси и транспорта экстренных служб. Система выделенных полос охватит Океанский проспект, улицы Алеутская, Светланская и Ивановская, проспект 100-летия Владивостока. Появится автоматизированная система администрирования въездов на эти полосы при помощи камер. Для пассажиров подготовят новое тарифно-билетное меню, проведут информационную кампанию по подготовке новой маршрутной сети (запустят специальный интернет-портал о работе городского общественного транспорта, откроют «горячую линию», актуализируют данные о маршрутах на информационных щитах остановочных пунктов и в городских информационных сервисах).
В 2028—2029 годы при условии соответствующего бюджетного финансирования будет реализовано основное изменение маршрутной сети, за основу которого берётся магистрально-распределительный сценарий. Он подразумевает развитие как магистральных маршрутов, то есть тех, что соединяют несколько крупных транспортно-пересадочных узлов, так и распределительных — более мелких, локальных маршрутов, соединяющих жилые массивы, промзоны с ТПУ. То есть предполагается, что пассажиры будут перемещаться по городу с пересадками, но пересадки обещают сделать удобными и быстрыми.
В ходе «основного изменения» часть маршрутов перетрассируют, часть отменят, на ряде линий изменят класс и количество автобусов, появятся новые маршруты.
В 2030 году изменение маршрутной сети продолжится с учётом завершения реконструкции Рудневского моста, количество единиц транспорта на уже существующих маршрутах будет наращиваться.
В 2031 году единиц общественного транспорта станет ещё больше, и «система транспортного обслуживания населения приобретает свой окончательный вид». Помимо районов с растущей и планируемой застройкой, указанных выше, транспортную доступность обеспечат и повысят жителям улиц Берёзовой, Всеволода Сибирцева, Днепровской, Леонова, Сабанеева, Снеговой, Спортивной, Второй Речки, Лесного квартала, Мыса Кунгасного, Змеинки, Садгорода и Академгородка.
С 2032 по 2035 года принципиальных изменений в маршрутной сети не будет, но начнётся замена транспорта, который отработал срок эксплуатации.
Также к 2035 году планируются «дополнительные инфраструктурные мероприятия по развитию трамвайных и троллейбусных маршрутов» и развитие скоростного рельсового транспорта на рельсовом каркасе «РЖД», то есть «наземного метро». Этот вид транспорта позиционируется как распределительный (подвозящий), а не магистральный. Иных комментариев о грядущем развитии «наземного метро» в документе нет.