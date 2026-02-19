План развития общественного транспорта на пять лет обнародовала администрация Владивостока

В 2028—2029 годы при условии соответствующего бюджетного финансирования будет реализовано основное изменение маршрутной сети, за основу которого берётся магистрально-распределительный сценарий. Он подразумевает развитие как магистральных маршрутов, то есть тех, что соединяют несколько крупных транспортно-пересадочных узлов, так и распределительных — более мелких, локальных маршрутов, соединяющих жилые массивы, промзоны с ТПУ. То есть предполагается, что пассажиры будут перемещаться по городу с пересадками, но пересадки обещают сделать удобными и быстрыми.