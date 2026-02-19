Бензин в Волгограде за неделю снова подорожал

Самый популярный АИ-92 подорожал с 62,62 до 62,81 рубля за литр. Тем, кто заправляет свой автомобиль АИ-95, теперь приходится платить уже 69,68 рубля вместо прежних 69,47 рубля. Для владельцев более мощных машин, использующих АИ-98, цена поднялась с 90,55 до 90,78 рубля. Не обошел рост стороной и дизельное топливо, его стоимость увеличилась с 74,1 до 74,16 рубля.