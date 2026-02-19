МВД предлагает ограничить снятие наличных через кассы и NFC-операции

Храпов отметил, что услуги дропперов становятся всё менее популярными и изменяются. Пострадавшие люди приходят в кассу, снимают наличные, которые затем передают курьеру мошенников, или переводят деньги на дропперскую карту через NFC-технологии в прямом или обратном направлении. Однако на данный момент нет ни периода охлаждения для снятия наличных, ни ограничений на сумму выдаваемых денег.