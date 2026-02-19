МВД предлагает ограничить снятие наличных через кассы и NFC-операции

Министерство внутренних дел России предлагает рассмотреть введение периода охлаждения для снятия наличных в кассах, а также установить лимит в на переводы с помощью NFC-технологий. Об этом сообщил заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов.
По его словам, предлагается рассмотреть возможность введения периода охлаждения для выдачи денег из касс, а также ограничить переводы через NFC-технологии до 50 тысяч рублей в день. Об этом он сообщилон на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Храпов отметил, что услуги дропперов становятся всё менее популярными и изменяются. Пострадавшие люди приходят в кассу, снимают наличные, которые затем передают курьеру мошенников, или переводят деньги на дропперскую карту через NFC-технологии в прямом или обратном направлении. Однако на данный момент нет ни периода охлаждения для снятия наличных, ни ограничений на сумму выдаваемых денег.
Татьяна Картавых