В южноуральском Роспотребнадзоре назначен новый руководитель

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля, ФедералПресс. Врио главы Роспотребнадзора по Челябинской области после ареста руководителя регионального управления Анатолия Семенова стала Полина Емельянова. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Ранее она занимала должность заместителя главного государственного санитарного врача по Челябинской области», — передает корреспондент «ФедералПресс».

Полина Емельянова уже подписала постановление об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля во время паводка.

«ФедералПресс» сообщал, что Анатолий Семенов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области по обвинению в мошенничестве. Суд отправил его под стражу. Следствие считает, что Семенов мог лоббировать интересы аффилированных коммерческих структур, включая связанные с его родственниками.

По данным Генпрокуратуры, Семенов годами получал доходы от предпринимательской деятельности в санитарно-эпидемиологической сфере, что запрещено законом. На эти средства, как полагает следствие, было приобретено элитное имущество: шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений. Общая площадь объектов превышает 25 тысяч квадратных метров, а их география простирается от Москвы и Подмосковья до Челябинской области. Кроме того, в перечень активов вошли 17 автомобилей.