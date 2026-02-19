В южноуральском Роспотребнадзоре назначен новый руководитель

По данным Генпрокуратуры, Семенов годами получал доходы от предпринимательской деятельности в санитарно-эпидемиологической сфере, что запрещено законом. На эти средства, как полагает следствие, было приобретено элитное имущество: шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений. Общая площадь объектов превышает 25 тысяч квадратных метров, а их география простирается от Москвы и Подмосковья до Челябинской области. Кроме того, в перечень активов вошли 17 автомобилей.