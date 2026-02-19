Школа, высотки и засыпка пруда: в Снеговой Пади отдают большой участок под застройку

Планируемое дополнительное население района составит 5283 человека, пишет Vl.ru. Для них не хватает 317 мест в детских садах и 528 — в школах. Проблему предполагается решить за счет строительства образовательного комплекса-трансформера на 250 мест в формате детского сада, который можно будет переоборудовать в блок начальной школы на 100 мест. Также предусмотрен блок дополнительного образования на 50 мест. Подобный объект планируют построить на Тюменской, но реализованных проектов во Владивостоке пока нет.