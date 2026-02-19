Ричмонд
Школа, высотки и засыпка пруда: в Снеговой Пади отдают большой участок под застройку

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля, ФедералПресс. Администрация Владивостока представила проект планировки западной части микрорайона Снеговая Падь. На территории 29,1 гектара появятся новая жилая застройка, торговый комплекс и детский сад-трансформер, который при необходимости можно будет переоборудовать в начальную школу.

Общественные обсуждения проводятся с 18 по 24 февраля. Направить предложения можно через электронную приемную или лично в управлении градостроительства по телефону 8 (423) 252−76−26. Проект также размещен на сайте мэрии в разделе «Общественные обсуждения».

Планируемое дополнительное население района составит 5283 человека, пишет Vl.ru. Для них не хватает 317 мест в детских садах и 528 — в школах. Проблему предполагается решить за счет строительства образовательного комплекса-трансформера на 250 мест в формате детского сада, который можно будет переоборудовать в блок начальной школы на 100 мест. Также предусмотрен блок дополнительного образования на 50 мест. Подобный объект планируют построить на Тюменской, но реализованных проектов во Владивостоке пока нет.

Кроме того, когда-то в районе обещают возвести школу на 1100 мест, но конкретные сроки не указываются — только упоминание о соответствии Генплану до 2036 года.

Одним из спорных моментов проекта стала судьба участка возле недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. На этой территории находится пруд, где обитают утки-мандаринки. Пару лет назад строительная компания благоустроила его берег, но вандалы все разрушили. Теперь участок целиком предполагается передать под жилую застройку — здесь планируется возвести жилой комплекс высотой до 30 этажей. Пруд нигде официально не обозначен, у него нет статуса и водоохранной зоны.

Крупнейшим объектом станет многофункциональный комплекс площадью более 205 тысяч квадратных метров. Для его строительства снесут продовольственную базу возле бывшего мусоросжигательного завода. По соглашению с КРДВ комплекс должны построить к 2033 году.

Освоение территории разделено на два этапа. Первый — до 2028 года — включает строительство ФОКа и инфраструктуры, детского сада-трансформера, достройку ЖК «Флагман» и коммунальных объектов. Второй этап до 2035 года предусматривает возведение торгового центра и еще одного жилого комплекса.

До 2027 года запланирован демонтаж 40 объектов — гаражей, цехов, зданий бывших мастерских на территории бывшего объекта Минобороны — для строительства улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось о том, что на острове Русском планируется масштабная застройка. Дома возведут неподалеку от ЖСК «Остров».