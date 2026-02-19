Школа, высотки и засыпка пруда: в Снеговой Пади отдают большой участок под застройку

Общественные обсуждения проводятся с 18 по 24 февраля. Направить предложения можно через электронную приемную или лично в управлении градостроительства по телефону
Планируемое дополнительное население района составит 5283 человека, пишет Vl.ru. Для них не хватает 317 мест в детских садах и 528 — в школах. Проблему предполагается решить за счет строительства образовательного комплекса-трансформера на 250 мест в формате детского сада, который можно будет переоборудовать в блок начальной школы на 100 мест. Также предусмотрен блок дополнительного образования на 50 мест. Подобный объект планируют построить на Тюменской, но реализованных проектов во Владивостоке пока нет.
Кроме того, когда-то в районе обещают возвести школу на 1100 мест, но конкретные сроки не указываются — только упоминание о соответствии Генплану до 2036 года.
Одним из спорных моментов проекта стала судьба участка возле недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса. На этой территории находится пруд, где обитают утки-мандаринки. Пару лет назад строительная компания благоустроила его берег, но вандалы все разрушили. Теперь участок целиком предполагается передать под жилую застройку — здесь планируется возвести жилой комплекс высотой до 30 этажей. Пруд нигде официально не обозначен, у него нет статуса и водоохранной зоны.
Крупнейшим объектом станет многофункциональный комплекс площадью более 205 тысяч квадратных метров. Для его строительства снесут продовольственную базу возле бывшего мусоросжигательного завода. По соглашению с КРДВ комплекс должны построить к 2033 году.
Освоение территории разделено на два этапа. Первый — до 2028 года — включает строительство ФОКа и инфраструктуры, детского сада-трансформера, достройку ЖК «Флагман» и коммунальных объектов. Второй этап до 2035 года предусматривает возведение торгового центра и еще одного жилого комплекса.
До 2027 года запланирован демонтаж 40 объектов — гаражей, цехов, зданий бывших мастерских на территории бывшего объекта Минобороны — для строительства улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось о том, что на острове Русском планируется масштабная застройка. Дома возведут неподалеку от ЖСК «Остров».