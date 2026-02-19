Неплательщиков туристического налога во Владивостоке начнут проверять

Совещание, посвящённое вопросам начисления и уплаты туристического налога, прошло в администрции Владивостока. В мероприятии приняли участие представители министерства туризма, налоговой службы, прокуратуры и Роспотребнадзора. Совещание провёл первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Поводом для встречи стала неуплата налога некоторыми представителями гостиничного бизнеса. По словам Сергея Дмитриенко, в 2025 году показатель поступления туристического налога в бюджет Владивостокского городского округа составил всего 74,5%. В связи с этим необходимо усилить меры по привлечению представителей бизнеса к декларированию своих доходов», — говорится в сообщении.
Для повышения собираемости налога участники совещания договорились о создании межведомственной комиссии, которая будет проводить выездные проверки и усиливать контроль за декларированием доходов от размещения туристов. В её состав войдут представители городской администрации, налоговой службы, прокуратуры и министерства туризма.
Напомним, туристический налог во Владивостоке действует с 1 января 2025 года. Его ставка составляла 1% в 2025 году и с 2026 года увеличена до 2% от стоимости проживания в гостиницах, хостелах и других средствах размещения.
За первый год реализации инициативы в городской бюджет поступило свыше 55 млн рублей. Эти средства уже направлены на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство набережной Спортивной гавани, строительство велодорожки на острове Русский, а также создание новой экспозиции филиала Национального центра «Россия».