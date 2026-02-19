Эксперты назвали перспективные профессии в Татарстане через три-пять лет

«В инженерии и IT будут востребованы специалисты по информационной безопасности, инженеры-технологи, разработчики. В промышленности будут нужны операторы сложного оборудования, наладчики АСУ ТП, в социальной сфере — специалисты по реабилитации, сиделки, педагоги допобразования. В сфере экологии и устойчивого развития будут востребованы технологи по переработке, экоаудиторы», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе SuperJob.ru отметили, что сейчас перспективно всё, что связано с автоматизацией и роботизацией, обучением ИИ и внедрением его в бизнес-процессы.
«Мы видим огромный потенциал цифровизации различных сфер деятельности, например, управления персоналом, финансов, образования. Также перспективно использование машинного обучения и ИИ в науке, медицине. Развиваются чат-боты и виртуальные помощники, интернет вещей и беспроводные технологии», — пояснили в пресс-службе сервиса.