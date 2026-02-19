Эксперты назвали перспективные профессии в Татарстане через три-пять лет

Через три-пять лет на рынке труда в Татарстане в IT будут востребованы специалисты по информационной безопасности, инженеры-технологи, разработчики. В промышленности будут нужны операторы сложного оборудования, наладчики АСУ ТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.