В Омске вырос спрос на ипотеку

«Всего в ведомство поступило 19 172 заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что в 1,2 раза превышает показатели января прошлого года», — сообщает портал Om1.Омск.
Основным драйвером роста стал сектор жилищного кредитования. Количество зарегистрированных ипотечных сделок увеличилось почти вдвое, достигнув отметки в 945 обращений. Примечательно, что подавляющее большинство из них (82%) были оформлены в электронном виде, что значительно ускорило процесс.
Параллельно с ипотечным бумом наблюдается двукратный рост на рынке первичного жилья. Число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в январе составило 129, что говорит о возобновлении интереса омичей к приобретению квартир в строящихся домах.
В Росреестре связывают позитивную динамику с изменением условий по льготным ипотечным программам, а также с устоявшимся уровнем доверия граждан к механизму эскроу-счетов. Эксперты рынка не исключают, что часть покупателей стремилась заключить сделки до возможного дальнейшего снижения ключевой ставки и, как следствия, удешевления ипотеки в будущем.
Напомним, что уход с рынка массовой льготной семейной ипотеки привело к структурной трансформации рынка: с него не только уходят небольшие игроки, оставляя только крупных федеральных застройщиков, но и меняется предложение лотов от девелоперов.