В Омске вырос спрос на ипотеку

ОМСК, 19 февраля, ФедералПресс. Рынок недвижимости Омской области демонстрирует оживление после январского затишья. По итогам первого месяца наступившего года Управление Росреестра по Омской области отметило существенный рост числа обращений от граждан.

«Всего в ведомство поступило 19 172 заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что в 1,2 раза превышает показатели января прошлого года», — сообщает портал Om1.Омск.

Основным драйвером роста стал сектор жилищного кредитования. Количество зарегистрированных ипотечных сделок увеличилось почти вдвое, достигнув отметки в 945 обращений. Примечательно, что подавляющее большинство из них (82%) были оформлены в электронном виде, что значительно ускорило процесс.

Параллельно с ипотечным бумом наблюдается двукратный рост на рынке первичного жилья. Число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в январе составило 129, что говорит о возобновлении интереса омичей к приобретению квартир в строящихся домах.

В Росреестре связывают позитивную динамику с изменением условий по льготным ипотечным программам, а также с устоявшимся уровнем доверия граждан к механизму эскроу-счетов. Эксперты рынка не исключают, что часть покупателей стремилась заключить сделки до возможного дальнейшего снижения ключевой ставки и, как следствия, удешевления ипотеки в будущем.

Напомним, что уход с рынка массовой льготной семейной ипотеки привело к структурной трансформации рынка: с него не только уходят небольшие игроки, оставляя только крупных федеральных застройщиков, но и меняется предложение лотов от девелоперов.