Какую максимальную сумму можно снять с банковской карты

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян поделился с агентством «Прайм» советами, как действовать при необходимости получить сумму, превышающую установленные пределы, сообщает ИА DEITA.RU.
Лимиты на снятие наличных в банкоматах сейчас существенно различаются в зависимости от типа пластиковой карты. Они могут колебаться от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких сотен тысяч в сутки, а месячные лимиты варьируются от одного до трёх миллионов рублей.
Для премиальных и специальных карт эти показатели обычно выше, что связано с расширенным пакетом услуг и повышенным уровнем безопасности, предусмотренным банками. Довольно часто устанавливаются не только дневные и месячные лимиты, но и ограничения на снятие по отдельной операции или через QR-коды — эти параметры тоже зависят от политики конкретного банка и индивидуальных условий для клиента.
Главной целью введения подобных лимитов является предотвращение мошеннических схем и борьба с отмыванием денег. Сами лимиты, включая новые, введённые в 2025 году правила, служат дополнительной мерой безопасности, дополняющей уже существующие ограничения.
Нововведения имеют свои особенности. К примеру, при возникновении подозрений, что снятие средств может осуществляться под давлением или с использованием мошеннических схем, банк может на 48 часов наложить временное ограничение на операции — до 50 тысяч рублей в сутки.
Также предусмотрено постоянное ограничение в размере 100 тысяч рублей в сутки, которое применяется в случае, если данные клиента попадают в специальную базу Центрального банка, фиксирующую попытки несанкционированных переводов денежных средств.
Такие меры не являются чем-то исключительным в российской практике, они соответствуют международным нормам и стандартам, направленным на защиту финансовых интересов клиентов и предотвращение финансовых преступлений, подчеркнул эксперт.
Если возникает необходимость снять сумму, превышающую действующие лимиты, существуют несколько решений. Один из вариантов — оформление специальных подписок или пакетов услуг в банке, которые предусматривают расширенные лимиты на снятие.
Также можно перевести деньги с карты на банковский счёт и снять средства через кассу банка, что позволяет получить крупные суммы без риска блокировки. Рекомендуется заранее связаться с банком по телефону или через личный кабинет для предварительного запроса и согласования снятия большой суммы, чтобы избежать неудобств.