Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре зарплаты в ИТ взлетели на 57 процентов за пять лет

САМАРА, 19 февраля, ФедералПресс. К началу 2026 года медианная предлагаемая зарплата в ИТ-вакансиях в Самарской области достигла 73,3 тысячи рублей. За пять лет этот показатель вырос на 26,7 тысячи рублей, или на 57%. Ожидания соискателей за тот же период увеличились на 48,4 тысячи рублей — в 2,2 раза — и составили 90 тысяч рублей.

Источник: John/CC0

«Любопытно, что уровень ожиданий зависит в том числе от гендера. Если в резюме кандидатов-мужчин из Самарской области медианная ожидаемая зарплата находится на уровне 100 тысяч рублей, то женщины претендуют в среднем на 68,5 тысячи рублей (разница — 31,5 тысячи рублей)», — поделились итогами исследования в hh.ru.

Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга, наблюдается устойчивый рост доли женщин в ИТ-сфере. По итогам 2025 года она достигла 38%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. Среди соискателей до 17 лет девушки составляют 47%, среди молодежи 18−24 лет — 41%.

Женщины все чаще претендуют и на руководящие посты: за последний год на платформе было размещено более 15 тысяч таких резюме. Это почти треть от всех резюме ИТ-руководителей в стране.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Самарской области самые высокие зарплаты предлагают ИТ-руководителям, сварщикам и коммерческим директорам. При этом самые дефицитные кадры — дворники и врачи, где на одну вакансию приходится менее одного резюме.