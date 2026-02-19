В Самаре зарплаты в ИТ взлетели на 57 процентов за пять лет

САМАРА, 19 февраля, ФедералПресс. К началу 2026 года медианная предлагаемая зарплата в ИТ-вакансиях в Самарской области достигла 73,3 тысячи рублей. За пять лет этот показатель вырос на 26,7 тысячи рублей, или на 57%. Ожидания соискателей за тот же период увеличились на 48,4 тысячи рублей — в 2,2 раза — и составили 90 тысяч рублей.