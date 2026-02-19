Почти миллион тенге: кому готовы столько платить в Казахстане

В январе 2026 года на Электронной бирже труда было опубликовано 102,7 тыс. вакансий. Почти половину всех вакансий занимали рабочие профессии. Чаще всего работодатели искали медсестер и медбратьев, санитаров, водителей, а также учителей математики.
При этом в январе были свои рекордсмены по размерам зарплат. Больше всего готовы были платить супервайзерам по бурению — в среднем от 991 тыс. тенге в месяц. Также высокие оклады предлагали начальникам участков в добывающей промышленности (от 876 тыс. тенге) и главным геологам (от 803 тыс. тенге).
Что касается резюме, которые публиковали казахстанцы в январе, то их общее количество составило 162,4 тыс. Самые высокие зарплаты запрашивали соискатели на позицию руководителя проектов по разработке новых продуктов — 1,3 млн тенге. Также на высокие оклады рассчитывали коммерческие директоры в частном секторе (1,2 млн тенге) и инженеры по наладке и испытаниям (865 тыс. тенге в среднем).