Почти миллион тенге: кому готовы столько платить в Казахстане

При этом в январе были свои рекордсмены по размерам зарплат. Больше всего готовы были платить супервайзерам по бурению — в среднем от 991 тыс. тенге в месяц. Также высокие оклады предлагали начальникам участков в добывающей промышленности (от 876 тыс. тенге) и главным геологам (от 803 тыс. тенге).