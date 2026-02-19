Ослабление курса доллара прокомментировали в Нацбанке

«Национальный банк всегда объявлял о том, что мы не являемся основным участником валютного процесса. Это свободно конвертируемая валюта, и на валютном рынке процессы идут за счет спроса и предложения. И соответственно, на текущий момент это подтверждает, что спрос снизился, предложения больше, поэтому курсы снижаются. Это чисто экономические процессы», — заверил Шолпанкулов.