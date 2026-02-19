Производство «Волги» начнётся в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года

В Нижнем Новгороде начнётся серийное производства новой «Волги». Площадкой станет Горьковский автозавод. Об этом сообщает пресс-служба бренда VOLGA.
В настоящее время ведётся подготовка инфраструктуры и оборудования завода. Запустить производство планируется во втором квартале этого года. Планируемый объём выпуска — 110 тысяч автомобилей в год.
«Команда бренда VOLGA провела глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей, что дало возможность выбрать наиболее перспективные международные решения и в будущем создать на их базе собственные инновационные разработки», — говорится в сообщении бренда.
«Волга» на старте будет представлена тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан.
В продаже первые автомобили «Волга» появятся в третьем квартале 2026 года.
