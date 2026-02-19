Производство «Волги» начнётся в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что знаменитый бренд «Волга» планируют возродить в Нижнем Новгороде. Эксперты высказывались о плюсах и минусах нового производства. Прототип «Волги» официально представили в Китае в мае 2025 года.