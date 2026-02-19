Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство «Волги» начнётся в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года

Площадкой станет Горьковский автозавод.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде начнётся серийное производства новой «Волги». Площадкой станет Горьковский автозавод. Об этом сообщает пресс-служба бренда VOLGA.

В настоящее время ведётся подготовка инфраструктуры и оборудования завода. Запустить производство планируется во втором квартале этого года. Планируемый объём выпуска — 110 тысяч автомобилей в год.

«Команда бренда VOLGA провела глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей, что дало возможность выбрать наиболее перспективные международные решения и в будущем создать на их базе собственные инновационные разработки», — говорится в сообщении бренда.

«Волга» на старте будет представлена тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан.

В продаже первые автомобили «Волга» появятся в третьем квартале 2026 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что знаменитый бренд «Волга» планируют возродить в Нижнем Новгороде. Эксперты высказывались о плюсах и минусах нового производства. Прототип «Волги» официально представили в Китае в мае 2025 года.