На ремонт ледового дворца «Юбилейный» в Воронеже выделяют 100 млн

Источник финансирования — городской бюджет. Победитель тендера должен провести капитальный ремонт фасада, административных, технических помещений и коридоров. Ему предстоит наладить работу внутренних систем отопления, кондиционирования, электроснабжения, освещения, водопровода и канализации, починить разрушенные горловины колодцев. Также подрядчик обязан обновить пешеходное покрытие и ограждение территории. Приступить к работам необходимо со следующего дня после заключения договора, завершить — к 16 декабря 2026 года включительно. Гарантийный срок — пять лет.
Заявки на конкурс принимаются до 5 марта, итоги подведут 10-го.
В апреле 2023 года подряды на капитальный ремонт дворца спорта «Юбилейный» на общую сумму 104,5 млн руб. получили ООО «Стройгрупп» (юридический адрес не раскрывается) и ООО «Делк», принадлежащее концессионеру парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуарду Толоконникову. В июле того же года объем финансирования реконструкции объекта был увеличен: из регионального бюджета дополнительно выделили 25 млн руб.
В январе 2024 года с местным ООО «Энергоинжиниринг» заключили контракт на модернизацию электроподстанции спорткомплекса стоимостью 50,8 млн руб. В марте ООО «Стройгрупп» приступило к очередному этапу капремонта «Юбилейного» (контракт на 23,1 млн руб.), в мае та же компания получила подряд еще на 90,9 млн руб. В марте 2025 года еще один контракт на продолжение ремонта спорткомплекса заключили со «Стройгрупп» за 34,5 млн руб.