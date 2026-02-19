Ричмонд
На ремонт ледового дворца «Юбилейный» в Воронеже выделяют 100 млн

Муниципальное автономное учреждение Воронежа «Спортивный комплекс ““Юбилейный”” объявило конкурс на очередной этап капремонта своего здания. Начальная цена договора составляет 99,5 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Источник финансирования — городской бюджет. Победитель тендера должен провести капитальный ремонт фасада, административных, технических помещений и коридоров. Ему предстоит наладить работу внутренних систем отопления, кондиционирования, электроснабжения, освещения, водопровода и канализации, починить разрушенные горловины колодцев. Также подрядчик обязан обновить пешеходное покрытие и ограждение территории. Приступить к работам необходимо со следующего дня после заключения договора, завершить — к 16 декабря 2026 года включительно. Гарантийный срок — пять лет.

Заявки на конкурс принимаются до 5 марта, итоги подведут 10-го.

В апреле 2023 года подряды на капитальный ремонт дворца спорта «Юбилейный» на общую сумму 104,5 млн руб. получили ООО «Стройгрупп» (юридический адрес не раскрывается) и ООО «Делк», принадлежащее концессионеру парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуарду Толоконникову. В июле того же года объем финансирования реконструкции объекта был увеличен: из регионального бюджета дополнительно выделили 25 млн руб.

В январе 2024 года с местным ООО «Энергоинжиниринг» заключили контракт на модернизацию электроподстанции спорткомплекса стоимостью 50,8 млн руб. В марте ООО «Стройгрупп» приступило к очередному этапу капремонта «Юбилейного» (контракт на 23,1 млн руб.), в мае та же компания получила подряд еще на 90,9 млн руб. В марте 2025 года еще один контракт на продолжение ремонта спорткомплекса заключили со «Стройгрупп» за 34,5 млн руб.