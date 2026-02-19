На ремонт ледового дворца «Юбилейный» в Воронеже выделяют 100 млн

В январе 2024 года с местным ООО «Энергоинжиниринг» заключили контракт на модернизацию электроподстанции спорткомплекса стоимостью 50,8 млн руб. В марте ООО «Стройгрупп» приступило к очередному этапу капремонта «Юбилейного» (контракт на 23,1 млн руб.), в мае та же компания получила подряд еще на 90,9 млн руб. В марте 2025 года еще один контракт на продолжение ремонта спорткомплекса заключили со «Стройгрупп» за 34,5 млн руб.