Госпредприятие «Молдэлектрика» будет реорганизовано в акционерное общество

ГП «Молдэлектрика» станет акционерным обществом к апрелю 2027 года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Реорганизация государственного предприятия «Молдэлектрика» в акционерное общество должна быть завершена до апреля 2027 года, сообщает Министерство энергетики.

Глава ведомства Дорин Жунгиету утвердил план реорганизации, который включает в себя все необходимые юридические и бухгалтерские процедуры, передачу всех активов и переоформление персонала.

Цель реорганизации — модернизация управления, повышение операциональной эффективности и интеграция национальной энергетической инфраструктуры в европейский рынок электроэнергии, пояснили в министерстве.

«Согласно плану реорганизации, будет назначен профессиональный административный совет, состоящий преимущественно из независимых членов. Реорганизация направлена ​​на продолжение процесса модернизации корпоративного управления, повышение операционной эффективности и интеграцию национальной энергетической инфраструктуры в европейский рынок электроэнергии», — заявили в Минэнерго.

Напомним, «Молдэлектрика» в 2023 году была сертифицирована НАРЭ в качестве «независимого системного оператора». Компания отвечает за централизованное оперативное управление электроэнергетической системой на национальном уровне.

Реформа предприятия осуществляется в соответствии с обязательствами Молдовы, предусмотренными как «третьим энергетическим пакетом» Европейского союза, так и условиями присоединения к Договору об энергетическом сообществе.