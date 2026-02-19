В Елабуге стартовало серийное производство пассажирского минивэна Sollers

Пассажирская модификация дополнила линейку бренда, выпускающуюся на универсальном сборочном конвейере предприятия. Производство организовано по технологии полного цикла, включающей сварку кузова, антикоррозионную катафорезную обработку методом погружения, окраску и финальную сборку.
«В планах запустить продажи в начале апреля», — прокомментировали «Татар-информу» в компании Sollers.
Автомобиль будет включен в перечень транспортных средств, утвержденных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для работы в такси.
Группа Sollers представила новую модификацию модели SF1 в конце 2025 года. Весной она дебютировала как фургон, а в декабре была показана пассажирская версия.
Две версии другого минивэна Sollers SP7 впервые показали на стенде Татарстана на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в июле 2025 года. Это семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе.