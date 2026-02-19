Volga начнет продажи автомобилей в III квартале 2026 года

Автомобили бренда Volga начнут выпускать в Нижнем Новгороде в первой половине 2026 года, затем стартуют продажи в салонах официальных дилеров. Производить их будут в том же цеху, где до 2022 года на ГАЗе собирали Volkswagen и Skoda. Есть ли у нового проекта шансы на успех — разбиралась «Газета.Ru».